Berberoğlu’nun yeniden yargılanma talebine ret

Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu, MİT TIR’larının durdurulması olayında görüntüleri Cumhuriyet gazetesine verdiği iddiasıyla yargılandığı davada, “siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak” suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmış ve bu ceza Yargıtay tarafından onanmıştı. Bu kararla birlikte Berberoğlu tekrar tutuklanmıştı. Bu gelişmelerin ardından Anayasa Mahkemesi, 17 Eylül 2020 tarihinde Berberoğlu için hak ihlali tespitinde bulunarak yeniden yargılanması talebini İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermişti.

‘Karara müdahaledir’

Talebi değerlendiren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, kararında, “Mevcut AYM kararı incelendiğinde başvurucu hakkında daha önceden verilmiş olan ve Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin 20 Eylül 2018 tarihli ilamıyla kesinleşen hapis cezasına ilişkin başvurucunun hak ihlali tespit ettikten sonra yerindelik denetimi yapılacak şekilde mahkememize yeniden yargılama kararı verilmesi ve hemen durma kararı verilmesine dair vermiş olduğu karar mahkememizin görev ve yetki alanı içerisinde verilmiş olan karara müdahaledir” denildi. Karar itiraz yolu açık olmak üzere oy birliği ile alındı.