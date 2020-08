‘Bin Günde Memleket Hareketi başlatıyorum’

CHP’nin 24 Haziran 2018 seçimindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce “Bin Günde Memleket Hareketi” başlatacağını ilan etti. CHP yönetimini cumhurbaşkanı adayı olduğu seçime yönelik tutum ve davranışları nedeniyle topa tutan İnce, CHP’nin bu seçimde 13 bin sandıkta gözlemcisinin olmadığını söyledi. “CHP’den CHP’yi kurtarmak için ayrılırım” vurgulamasını yapan İnce, “Türkiye’nin sorununu ne tek adam iktidarı, ne tek adam muhalefeti çözebilir. Biz Türkiye’ye bir seçenek sunuyoruz. Bizim başlattığımız hareket bir parti içi muhalefet hareketi değildir” şeklinde konuştu.

İnce’nin Ankara’da bir otelde düzenlediği basın toplantısına medya yoğun ilgi gösterdi. İnce çok sayıda TV kanalında canlı yayınlanan açıklamasında Türkiye’nin tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşadığını, Türkiye’yi bu noktaya lider partilerinin getirdiğini, Türkiye’nin aynı anda hem iktidar hem muhalefet sorunu bulunduğunu savundu. İnce, özetle şu mesajları verdi:

KILIÇDAROĞLU’NA ELEŞTİRİLER: CHP tarihinde ilk kez Meclis grup başkanvekilleri seçimle göreve gelmiyor, kaldırıldı. CHP ile özdeşleşmiş ön seçim artık yok. Kurultayda CHP’nin Genel Başkanı bir konuşmacıyı dahi dinlememiştir. Kendisi konuşup çekip gitmiştir. Kadın Kolları Kurultayı’na ise katılma zahmeti dahi göstermemiştir. Partinin en üst organı olan, kurultayın seçmediği Parti Meclisi üyesini iki satırlık bir yazıyla, ‘siz seçmezseniz seçmeyin, ben Genel Başkan Yardımcısı görevini ona veririm’ diyerek, kurultay iradesini tanımayan bir Genel Başkanımız var artık.

CHP’Yİ KURTARMAK İÇİN: CHP, İçişleri Bakanlığı’na bir dilekçeyle kurulmuş parti değildir. Onun için CHP’den ayrılırken de dilekçeyle ayrılınmaz. Ayrılsam bile CHP’yi yıpratmak için değil, kurtarmak için ayrılırım. Tıpkı Mustafa Kemal Atatürk’ün işgal altındaki başkentimiz İstanbul’u kurtarmak için ayrılıp Ankara’ya gitmesi gibi.

TÜRKİYE SEÇENEKSİZ DEĞİL: Türkiye’nin sorunlarını ne tek adam iktidarı ne tek adam muhalefeti çözebilir. Türkiye seçeneksiz değildir. Saray rejimine mahkum değildir. Seçmeni tutucu değildir. Yüzde 80’i değişkendir. İnanıyorum ki 50 artı 1 mümkündür. Biz, Türkiye’ye bir seçenek sunuyoruz. Başlattığımız hareket bir muhalefet hareketi değildir, parti içi muhalefet hareketi hiç değildir. “Bin Günde Memleket Hareketi”dir adımız. Alanında uzman, ülke sorunlarına kafa yoran kişilerden oluşmaktadır. Bu hareket yönünü, gücünü, finansmanını milletten alacak. Hareketi 4 Eylül’de Sivas Kongresi’nin yıl dönümünde Sivas’tan başlatacağız.

‘Krizi kötü yönetmiş olabilirim, özür dilerim’

İnce, açıklamasının ardından gazetecilerin sorularının neler olacağını bildiğini ifade ederek, soruları kendisi okudu ve cevapladı. İnce eleştiri ve hakkındaki iddialara ilişkin şunları söyledi:

SEÇİM GECESİ NEREDEYDİM?: Seçim gecesine geldik. “Bana bilgi verin” diyorum, bilgi vermiyorlar. Nasıl çıkacağım milletin karşısına? Sabah oldu, “Tutanakları aldınız mı?” dedim, aldık. “Teşekkür edelim” dedik. YSK’ya yazı yazdım, CHP kaç sandıkta gözlemci vermemiş. 13 bin sandıkta gözlemci yok. 4 milyon oy yapar bu. 4 milyon oyu sokağa bırakmışlar. Erdoğan kaç oy az alsa seçim ikinci tura kalacaktı? 1 milyon 300 bin oy. 4 milyon oyu sokağa bırakmışlar, benden yalan söyleyip milletin karşısına çıkmamı istiyorlar. Özür diliyorum krizi kötü yönetmiş olabilirim ama unutmayın ki bana veri vermediler. Çünkü yoktu, 4 milyon oy sahipsiz bırakılmıştı.

‘SARAYA GİTMİŞ’ İDDİASI: Genel Başkan’ı arıyorum, parti yara alacak. Yan yana gelelim. Yok CHP’li saraya gitti. İki gazeteciye de dava açtım, genel merkez açamadı. Acaba genel başkan yardımcılarından birisi mi gitti saraya?

İNCE NİYE BÖYLE YAPTI?: CHP’nin iktidarı demek, CHP Genel Başkanı’nın cumhurbaşkanı olması demektir. Eğer Erdoğan’ın eski arkadaşlarından birini cumhurbaşkanı yapacaksak ben ona ‘CHP iktidarı’ demem. Bizim Genel Başkan’ın öyle bir iddiası var mı? Böyle bir iddiası yoksa CHP’nin iktidara yürüdüğü de hayal demektir.

KÜRT VATANDAŞLARA BİR TEŞEKKÜR EDEMEDİ: Unutmayın İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Antalya’yı bize Kürt vatandaşlarımız, HDP’liler kazandırdı. Onlar destek verdi, aday çıkarmadılar. Ama seçimden sonra CHP, Kürt vatandaşlarımıza böyle yürekten bir teşekkür edemedi.

PARTİYİ BÖLME SUÇLAMASI: Cumhura mı geçiyorum, hayır. Ben Millet İttifakı’nın içindeyim. Niye bölmüş oluyorum. Millet İttifakı’nın içindeysem bırakın burada ayrı bir umut olsun. 50 artı 1’de bölme diye bir şey olmaz.

SARAY MI DESTEKLİYOR?: Ben AKP ve MHP’den oy alma ihtimali olan bir adamım. Millet İttifakı’nın içinde olduğuma göre sarayın beni desteklemesi mantıklı değil. Piyasada ‘saray bunu destekliyor’ diyenler, CHP içindeki rant baronlarıdır. Kendi düzenleri bozulmasın diye bana atılan iftiralardır.

KURULTAYDAKİ SAYGISIZLIK NEDENİYLE PARTİ KURUYOR: Çocuk muyuz? Hiç takmadığım bir konu. Delegenin yanında oturmak benim için şereftir.

‘Elinde Maraş’ın Çorum’un kanı olanlara dikkat’

Konuşmasında İzmir’de genç birinin kendisine hakaret ettiğini anlatan İnce, şunları kaydetti:

“Biz de genç olduk, onu anlıyorum. Hiç üzülmesin, memleket sevdasıyla bunu yapmıştır. Ama yanlış anlamıştır. Gelip seni bulacağım, sana kızgın değilim. Ama dikkat et her bahar bir parti değiştirip elinde Maraş’ın, Çorum’un kanı bulunan şimdi CHP’li gibi davrananlara da dikkat et. Oralarda geziyor, buna dikkat et. Asıl sarayın adamı odur. Her yeri karıştırmak için mükemmel özellikleri vardır bunun.”