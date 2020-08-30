‘Bir kaza çıkmaz gerekeni yaparız’

Anadolu Ajansı’na röportaj veren Oktay’ın açıklamalarından satır başları şöyle:



UMURUNDA OLMAZ: 100 yıl önce Türkiye’ye çizilen bir harita vardı Sevr diye. Karada yırttığımız o haritayı şimdi denizde çizmeye çalışan bir yapı ve buna alet olan bir AB var. Milletimiz söz konusu bağımsızlık olduğu zaman hiçbir şey dinlemez. Bedel ödemekmiş, şuymuş, buymuş umurunda bile olmaz.



EZER GEÇERİZ: Diyorsun ki ‘Sen Akdeniz’de en uzun kıyısı olan ülke olabilirsin; ticaret yapamazsın. Benden izin almak zorundasın’. Var mı böyle bir dünya? Biz bu haritayı da bu haritayı aklından geçirenleri de yırtıp atarız, gerektiğinde ezer geçeriz. Navtex’imizi de yayınlamışız. “Hemen bunun dibinde tatbikat yapacağım” diyor. Buna göz mü yumalım? Oruç Reis, buradaki faaliyetlerine devam edecektir.



SAVAŞ NEDENİDİR: ‘12 mile çıkardık, çıkarmadık’ olayı var ya. Meclis’imizin çıkardığı bir yetki var, savaş sebebidir. Şu anda 6 mil karasuları Yunanistan için. ‘12 mile çıkaracağım’ diyor. Çıkardığın zaman Ege’den aşağıya senin gemilerin inemeyecek demek. Bunu kabul etmemizi mi bekliyorsunuz? Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak? Elimizden kaza çıkmaz. ‘Kazara falan’ diyorlar ya gerekeni yaparız.



MACRON SEN KİMSİN?: (Kıbrıs) 60 Anlaşması diyoruz, Fransa buraya uçak koyuyor. Neyin uçağını getiriyorsun kardeşim, hangi savaş gemilerini getirmeye çalışıyorsun? Ey Macron, sen kimsin? Türk milletini ve Türkiye’yi tanımamışsın.



CİDDİ RİSK OLUR: Bizim Avrupa’ya söylediğimiz şu, Doğu Akdeniz de dahil olmak üzere Türkiye haklarından kesinlikle vazgeçmeyecektir. Üyeniz olan Yunanistan’ı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni oturtun ve hakkaniyet ölçüsünde şu adalara bakın; Türkiye’nin haklarına ve tezlerine rıza gösterin. Yoksa bu, gelecek açısından çok ciddi riskler oluşturur. Bedeli ne olursa olsun Türkiye bunu öder ve ödetir.

‘Bu samimiyetsizlik’



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de kendi kıta sahanlığı içerisinde yürüttüğü faaliyetler konusunda, Avrupa Birliği’nin (AB) bir yandan diyalog çağrısı yaparken diğer yandan başka planlar içinde olmasını, “samimiyetsizlik” olarak niteledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:



“Doğu Akdeniz’de kendi kıta sahanlığımız içerisinde yürüttüğümüz faaliyetler konusunda, AB’nin bir yandan diyalog çağrısı yaparken diğer yandan başka planlar içinde olması samimiyetsizliktir. Bizler barış ve diplomasi dilini iyi biliriz ancak mesele Türkiye’nin hak ve menfaatlerini korumaya gelince gereğini yapmakta tereddüt etmeyiz. Bunu en iyi bilenlerin başında da Fransa ve Yunanistan gelir.”