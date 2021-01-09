‘Biz geleceğimizi AB’de görüyoruz’

Çavuşoğlu, Portekiz’in Diario do Noticias Gazetesi için, “Türk halkı geleceğini AB’de görüyor” başlıklı makale kaleme aldı.

Çavuşoğlu, Portekiz’in, Türkiye’nin AB’ye katacağı değerin farkında olduğundan emin olduklarını ifade etti. Aralık ayında düzenlenen AB Liderler Zirvesi’nin ardından iki tarafa da fayda sağlayacak olumlu gündem için bir fırsat penceresi açıldığını belirten Çavuşoğlu, “Bunun için de en iyi araç 18 Mart Göç Mutabakatı’nı tekrar gözden geçirmek. Söz konusu mutabakat, AB ve Türkiye’nin birlikte hareket ederek bölgenin güvenlik, istikrar ve refahına nasıl başarılı şekilde katkı sağlayabileceğinin en iyi örneği” değerlendirmesinde bulundu.

Sanchez’le görüştü

Resmi temaslar için İspanya’nın başkenti Madrid’de bulunan Çavuşoğlu, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez tarafından Başbakanlık konutunda kabul edildi.

Çavuşoğlu, Başbakan Sanchez’in ardından İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya ile görüştü. İki Bakan daha sonra görüşmelerine ilişkin ortak basın açıklaması yaptı.

Çavuşoğlu İspanya’daki temasları kapsamında merkezi Madrid’de bulunan BM Dünya Turizm Örgütü’nün Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili ve Garanti BBVA Bankası’nın hakim ortağı Banco Bilbao Vizcaya Argentaria’nın (BBVA) Üst Yöneticisi (CEO) Onur Genç ile de görüşmeler yaptı.