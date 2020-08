‘Bizi bölmek isteyecekler mücadele edeceğiz’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’nin yeni parti kuracağı iddialarıyla ilgili tartışmalara “üstü kapalı” yanıt verdi. İktidara yönelik eleştirilerini sıralayan ve partisinin çözüm önerilerini anlatan Kılıçdaroğlu, “Biz hedefe kilitlenirken engellemek isteyecekler.



Dört koldan üstümüze gelecekler, mücadele edeceğiz. Bizi bölmek, parçalamak isteyecekler ama CHP Türkiye Cumhuriyeti’nin kalesidir. Bizi başka bir partiyle kıyaslamasınlar çünkü biz tepeden tırnağa Kuvayımilliye’ciyiz” ifadelerini kullandı.

100 yıllık tarih

CHP’nin kurultayda seçimle belirlenen Parti Meclisi (PM) üyeleri dün ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının açılışında konuşan Kılıçdaroğlu, özetle şu mesajları verdi:



BİRİNCİ AKTÖR: Dünyanın en köklü partilerinden birisiyiz. 100 yıllık tarihimiz var. 37’inci kurultayda İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi’ni kabul ettik.

Beyanname her birimize sorumluluk yükledi. O sorumluluğun birinci aktörü benim.

İkinci aktörü MYK üyeleri, üçüncü aktörü PM üyeleri olacak. PM üyeleri olarak Türkiye’nin 18 yıldır çözülümeyen sorunlarının çözümüne talibiz. Kendi siyasetimizi inşa ediyoruz. Kavgadan uzağız. Kibir kapımızdan dahi geçmez. Herkesi kucaklamak, herkese eşit davranmak bizim temel felsefemiz.



ÇÖZÜMÜ SÖYLÜYORUZ: Biz siyaseti bu çerçevede yerine getireceğiz. Bunu yaparken kavgadan uzak, farklı bir muhalefet çizgisi izliyoruz. Sürekli itiraz eden, eleştiren değil tam tersine eleştiren ama mutlaka çözümünü de ortaya koyan bir siyaset izliyoruz. Çözümsüz bir sorunu asla dile getirmiyoruz. Bir sorunu dile getiriyorsak arkasından çözümünü de söylüyoruz. .



ÖTEKİLEŞTİRMEYİN: Siyasi iktidara, ‘Hiç kimseyi ötekileştirmeyin’ dedik. Kimliği, inancı, yaşam tarzı farklı olabilir. Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşayabilir ama hepimiz bu vatanda ve bayrağımızın altında özgürce yaşıyorsak kimseyi ötekileştirme hakkımız yoktur. Bunu defalarca söyledim. Biz hiç kimseyi ötekileştirmiyoruz. Bu ülkede yaşayan her vatandaşın bizim başımızın üzerinde yeri var. Eksiğimiz, yanlışımız varsa söylesin. Eksikten ve yanlıştan ders çıkarmasını bilen bir siyaset anlayışını gütmek istiyoruz.



VEBALİ OY VERENDE: Bugün geldiğimiz noktaya bakın. Bir kişi 18 yıldır Türkiye’nin hemen hemen her noktasına egemen. Bürokrasiden toprağına kadar. Valisi, kaymakamı her şeyi kendi emrinde. Eğer 18 yıldır siz ülkeyi yönetiyor ve 18 yıldır hâlâ on binlerce çocuk yatağa aç giriyorsa bir derdimiz var demektir. AK Parti ve MHP’ye oy veren kardeşlerime seslenmek istiyorum, bu ülkede 18 yıldır yönetiyor ve bir çocuk yatağa aç giriyorsa ve çocuk açlıktan ölüyorsa bunun vebali de günahı da onlara oy verenlerdedir. Bu kadar açık, net söylüyorum.

Çağrı yapıyorum

GERÇEK BİR FOTOĞRAF: Hiçbir çocuk yatağa aç girmesin. Bunu her yerde söyleyin. Her çocuk bizim çocuğumuzdur ve bir çocuk yatağa aç giriyorsa sorumlusu Lale Devri’ni yaşayanlardır.. Adana’da bir baba intihar etmek istiyor, polisler yalvar yakar vazgeçiriyor. Bu baba polislere, ‘Senin iki çocuğun var, biri Sena, biri Nisanur, bir manavın yanından geçerken meyve görüp isterler diye montunu açıp görmesinler diye kapatıyor musunuz?’ diyor. Ben size 21. yüzyılın Türkiyesi’nden gerçek bir fotoğrafı veriyorum.



İYİ OLDU DEMEDİK: Bir arkadaşım kamuoyu yoklaması getirdi. TBMM’ye güven, yüzde 1,2.. İnanamadım. Ne acı bir tablo.. Bu süreçte nelerin yapılması gerektiğini saydık. Büyük kısmını yapmadılar. İş yeri kapananlara dediler ki ‘evinize gidin, size kısa çalışma ödeneği vereceğiz.’ Ne kadar? 1168 lira. Buradan çağrı yapıyorum. Bari asgari ücrete çıkarın. Hep önerdik. ‘Oh iyi oldu, bunlar batacak, biz geleceğiz.’ Asla böyle bir duygu olmadı. Siyaset öç alınacak, kin duyulacak, kavga edilecek bir alan değil. Onlar batmıyor batan memleket.



TİTANİK ÖRNEĞİ: Titanik... Batan gemi... Orada da iki katmanlı toplum vardı. Birinci sınıfta seyahat edenlerin kamaraları lükstü, yemekler mükemmel. Bir de ikinci sınıf vardı. Yukarıya çıkamayanlar, öyle lüks garsonlar, müzik falan yok. Ama bunların umudu vardı. Amerika’ya gideceğim, iş bulacağım, çalışacağım, zengin olacağım... 18 yılda bizim alt katmanın umutlarını yok ettiler. Karamsar bir Türkiye tablosu çizdim. Ama biz sıradan bir parti değiliz. Dolayısıyla buhranı aşmak zorundayız.

Yüz koldan gelsinler

UMUT BEYANNAMESİ: İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi bir umut beyannamesidir, Türkiye’nin yeniden inşa edilme beyannamesidir. Bu karamsarlığı toplumun üzerinden silkip atmamız gerekiyor. Bunu yapacak olan biziz ve dostlarımızla birlikte yapacağız. Ben ‘dostlarımızla birlikte yapacağız’ deyince onlar kendilerini kavakta görüyorlar. Nereye çıkarsan çık kardeşim.



İSTİSMAR EDECEKLER: Biz bu hedefe kilitlenirken, bizi engellemek isteyeceklerdir. Bizi hapisle tehdit edecekler. Atmazlarsa namerttirler. Bizi linç girişimleriyle korkutmak isteyecekler. Dört koldan üstümüze gelecekler. İsterse dört yüz koldan gelsinler, mücadele edeceğiz. Her türlü iftirayı atacaklar engellemek için.



Her türlü karalamayı yapacaklar. Bizi bölmek, parçalamak isteyecekler ama hiç kimsenin unutmaması gereken bir şey var. CHP Türkiye Cumhuriyeti’nin kalesidir. Eğer bu ülkede bir CHP varsa bu ülkenin sarsılmaz bir sigortası var demektir. Bizi başka bir partiyle kıyaslamasınlar çünkü biz tepeden tırnağa Kuvayımilliye’ciyiz. Bireysel çıkarlar bu sistemin dışında olmak zorundadır. İstersen sıradan üyesi ol istersen genel başkanı ol. Memleket bu haldeyken başka bir şey sorulamaz.





Sarı: Bölme olarak değerlendirmiyorum

Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinde olmamasına rağmen delegenin desteğini alarak PM’ye seçilen Müslim Sarı, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, İnce’nin parti kuracağı iddialarına ilişkin, “Muharrem Bey henüz resmi açıklama yapmadı. Biz de izliyoruz” dedi. Sarı, “İnce’nin yeni parti kurması CHP’yi böler mi?” sorusuna “Ben bunu bölme olarak değerlendirmiyorum” yanıtını verdi.

‘Aziz Atatürk Sayın Genel Başkanım...’

Kılıçdaroğlu beraberinde PM ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri ile toplantı öncesinde Anıtkabir’i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Anıtkabir Özel Defteri’ne, “Aziz Atatürk, Sayın Genel Başkanım... 37’nci kurultayımızda ‘ İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi’ kabul edilmiştir. Bu beyanname ile halkımıza söz verdik. Kurduğun Cumhuriyet’i, Cumhuriyet’in 100. yılında demokrasi ile taçlandıracağız. Egemenlik, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılmayacak egemenlik gerçekten de kayıtsız, şartsız milletin olacaktır. Türkiye’yi çağdaş uygarlığa ulaştırmak bizim en temel görevimizdir” diye yazdı. Heyet daha sonra İsmet İnönü’nün kabrine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunuldu.

Bayraktutan yeniden

CHP’nin kurultayda belirlenen Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri de dün ilk toplantısını yaptı. Toplantıda yapılan seçimlerde YDK Başkanlığı’na yeniden Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan seçildi.