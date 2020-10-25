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25.10.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘BM daha şeffaf bir yapıya kavuşturulmalı’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Birleşmiş Milletler (BM) teşkilatının daha temsili, demokratik, hesap verebilir, etkin, şeffaf, adil ve insan odaklı bir yapıya kavuşturulması mecburiyet arz etmektedir” dedi.

‘BM daha şeffaf bir yapıya kavuşturulmalı’

Türkiye’nin kurucu üyeleri arasında yer aldığı BM Teşkilatı’nın kuruluşunun 75. yıl dönümü dolayısıyla tebrik mesajı yayımlayan Erdoğan, “Türkiye, kurallara dayalı küresel sistemin merkezinde bulunan BM’nin temsil ettiği değerlerin ve çok taraflılık ilkesinin güçlü bir destekçisi ve savunucusudur” ifadelerini kullandı.

 

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