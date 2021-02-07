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07.02.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Boğaziçi’ne 2 yeni fakülte daha açılıyor

Cumhurbaşkanı kararı ile 20 üniversitede 26 yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu. Bünyesinde yeni fakülte kurulan üniversiteler arasında Boğaziçi Üniversitesi de yer aldı.

Boğaziçi’ne 2 yeni fakülte daha açılıyor

Karar uyarınca Boğaziçi Üniversitesi’nde “iletişim” ve “hukuk” fakülteleri kurulacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yüksek öğretime yönelik kararları dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre 20 üniversitede 26 yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu. Bu çerçevede artık Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde “iletişim” ve “hukuk” fakülteleri de yer alacak.

12 üniversitedeki 35 fakülte, enstitü ve yüksekokul kapatılırken, 6 üniversitedeki 9 fakülte ve yüksekokulunun ise adı değiştirildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan bir başka karara göre de, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak Suriye’nin kuzeyindeki Çobanbey beldesinde tıp fakültesi ile Çobanbey Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu açılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ayrıca 11 üniversiteye rektör ataması da yaptı.

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