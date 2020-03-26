Borlu dezenfektan üretimi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bordan dezenfektan üretildiğini söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e “El dezenfektanı hakikaten bu işi gördüğüne (virüsü öldürdüğüne) göre çok ciddi bir reklam kampanyasına girip şu dezenfektanla bu açığı kapayalım” talimatı verdi. Erdoğan, “Siz bundan bize de gönderin. Ama bana bak elimizi mahvetmesin ha!” esprisini yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki akşam bazı bakanlara telekonferans yöntemiyle görüşerek, çalışmaları hakkında bilgi aldı. Görüşmelere ilişkin görüntüler Cumhurbaşkanlığı’nca paylaşıldı. Erdoğan’a İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Başdanışmanı Zafer Çubukçu da eşlik ederken, oturma düzeninde sosyal mesafenin dikkate alındığı görüldü.



‘Kampanya yapalım’



Dönmez görüşmede Erdoğan’a, bordan yapılan el dezenfektanı ile ilgili bilgi verdi. Erdoğan’dan da “Bu el dezenfektanı hakikaten bu işi gördüğüne göre çok ciddi bir reklam kampanyasına girip şu dezenfektanla bu açığı kapayalım” talimatı geldi. “Siz bundan bize de gönderin. Ama bana bak elimizi mahvetmesin ha!” esprisini yapan Erdoğan, daha sonra dezenfektanın denenmesini istedi. Dönmez’in dezenfektanı denemesi ve “denedik çok güzel” demesi üzerine, Erdoğan, “Fatih Bey deniyor da nasıl yapacağını bilmiyor ya, kuralara uygun değil” diyerek bizzat ellerin nasıl yıkanacağını gösterdi.



Dün sosyal medyadan açıklama yapan Dönmez de, “Kovid-19 tedbirleri kapsamında enerjide kesintisiz hizmet için attığımız adımları Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Talimatlarıyla, Ar-Ge çalışmasını tamamladığımız bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlıyoruz. En kısa zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” bilgisini verdi.



‘Yerim dar’ diyorsun



Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinde “Mevlüt Bey seni çok heyecanlı gördüm” deyince Çavuşoğlu, “İlk defa video konferans yapıyorum zat-ı devletleriyle, o yüzden heyecanlıyım” karşılığını verdi. Çavuşoğlu’na Erdoğan’dan sosyal mesafe uyarısı da gelirken “Ama bu kadar birbirinize yakın olmamanız lazım. Kaç metre var aranızda?” diye sordu. Çavuşoğlu’nun mesafenin 70 santimetre olduğunu söylemesi üzerine Erdoğan, “Mesafe en az 1.5 metre olması lazım” ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu’nun görüşmeyi bakanlığın en büyük odasında yaptıklarını belirtmesi üzerine de Erdoğan, “Sen ‘yerim dar’ diyorsun” esprisini yaptı. Çavuşoğlu da “Düzeldikten sonra şeref verirsiniz. Yeni bina konusunda da desteklerinizi bekliyoruz” karşılığını verdi.