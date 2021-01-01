‘Bu fikir koronadan daha tehlikelidir’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Din ve inanç hürriyetine baskıcı, bu faşizan, ötekileştirici ve ‘kendine özgürlükçü’ zihniyetin son kırıntılarını geride bırakmak ve bir daha asla görmemek milletçe en büyük temennimizdir.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Bu sözler hezeyandır, bölücülüktür. Başörtüsüne dil uzatmak, aklınca türban diyerek bir forma büründüğünü iddia etmek safsatadır. Hadsiz bir şekilde tanımlamaya çalıştığı başörtüsü, Müslüman kadınlar için özgürlüğün simgesidir. Milletimiz bir daha asla kimilerinin hayal dünyasında yer alan 28 Şubat despotluğuna izin vermeyecektir.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Başörtüsü ve kılık kıyafet üzerinden yapılan her tür ayrımcılık, barbar ve müptedi bir zihniyetin tezahürüdür. Kadınların temel bir insan hakkını köhne irtica söylemleriyle baskılamaya çalışmak gericiliktir, ayrımcılıktır, ırkçılıktır. Türkiye bu zihniyete geçit vermeyecektir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 2020 yılının son faşist saldırısı CHP’li Fikri Sağlar’dan geldi. Doğrudan insanların düşüncelerini, inançlarını ve demokratik haklarını hedef alan barbarca bir nefret söylemidir bu. Adaleti ve insanlığı tehdit eden kılık kıyafet değil bu faşist zihniyettir. CHP içinde barbar zihniyetteki bu kafalar, karanlık anlayışları hala topluma dayatma peşindeler. Bu faşist zihniyetle mücadele bir insanlık vazifesidir. Bunlara fırsat vermeyeceğiz. ‘Başörtüsü yasağı’ denilen barbarlık, tarihin mezarlığına gömülmüştür.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Ayrımcı siyaset, ötekileştirici dil, kılık kıyafet faşizmi tarihin köhnemiş fikirler mezarlığına gömülmüştür. İnsanlık için koronadan tehlikeli bu fikri hortlatmak isteyen zihniyet asla amacına ulaşamayacaktır.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: Fikri Sağlar yapmış olduğu açıklamayla bizi bir kez daha doğrulamıştır. CHP’nin fırsatını bulduğunda faşizan ve baskıcı zihniyetini aynen sürdüreceğini göstermektedir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Başörtüsü veya türban üzerinden yeni bir kutuplaşma sayfası açmayı planlayanlar yeniden sahnededir. Bu dil ayıplı ve sakıncalı bir dildir. Milli ve manevi emanetlerle kıyasıya hesaplaşmayı hedefleyenler Türkiye’nin sırtındaki habis kamburdur. Hâlâ başörtüsüne husumet duyanların insan ve inanç haklarına faşizmin ve totalitarizmin prizmasından baktıkları çok açıktır.- ANKARA Milliyet

‘ŞAHSİ GÖRÜŞÜDÜR CHP’Yİ BAĞLAMAZ’

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Fikri Sağlar’ın, türban konusundaki sözleri için, “Şahsi görüşü. CHP’nin böyle bir görüşü yok” dedi. Özkoç, Milliyet’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Fikri Sağlar’ın sözü CHP’yi bağlamıyor. O onun şahsi görüşü. CHP’nin böyle bir görüşü yok. Böyle bir bakış açısı da yok. İnsanlar özgürce belki kendi fikirlerini ifade edebilirler ama bunu CHP’nin resmi makamları, CHP’nin MYK’sı ve Genel Başkanı’ndan böyle bir açıklama olmadığı müddetçe bunlar CHP’yi bağlamaz. Fikri Sağlar da zaten CHP adına değil, kendisi adına konuşmuş. ‘Ben kendimi güvende hissetmem’ diyor. Yani kendi şahsi fikrini söylüyor. Bu CHP’yi bağlamaz. Biz insanları hiçbir ayrım yapmadan yani ayrıştırmadan Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşları olarak görüyoruz.” -MEHTAP GÖKDEMİR Ankara