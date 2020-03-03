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03.03.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Bugün çekilsek sınırdan girerler’

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK sonrası basın toplantısı düzenledi.

‘Bugün çekilsek sınırdan girerler’

Çelik, özetle şunları söyledi:

TEHDİT YOĞUNLAŞACAKTI: Terör unsurları topraklarımız içinde belli yerleri vuracak kadar sınırımıza yakın yere gelmişlerdi. Biz bunlara cevap vermeseydik, bu tehdit yoğunlaşarak devam edecekti. Bugün İdlib’den çekilsek, gözlem noktalarından çekilsek sınırlarımızın içine kadar bu tehdidin hareketleneceğinden hiçbir kuşku yoktur.

BİZE SALDIRAN REJİM: Hiçbir şekilde Rusya ile karşı karşıya gelmek gibi bir tavır içerisinde değiliz. Bize saldıran rejim unsurudur. Rejimin saldırganlığı Rusya’nın verdiği sözlere dönük de bir saldırganlıktır. Soçi ve Astana birlikte imza attığımız hususlardır. Rusya rejim üzerindeki etkisini kullanarak, rejimi Soçi Mutabakatı ile belirlenmiş sınırlara çekerek bir etkinlik üretmek durumundadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın TSK’ya talimatı açıktır; sınırlarımıza yakın terör devletçiğine müsaade edilmeyecektir.

FIRSATI HEBA ETTİLER: Sayın Cumhurbaşkanımız Suriye toprakları içerisinde güvenli bölge oluşturulmasını söyledi. O zaman buna yanaşmayanlar birçok fırsatı heba etmiş oldular. Kimseyi ülkeden zorla göndermiyoruz, hiç kimseyi zorla tutmak gibi bir yaklaşım içerisinde olmayacağımız aşamaya geldik. Bu olay gerçekleşir gerçekleşmez, sayın Cumhurbaşkanımızı telefonda arayarak Türkiye’ye yeni maddi yardımda bulunacaklarını söylediler. Verdikleri hiçbir sözü tutmamışlardır. Yunanistan, Türkiye’ye şantaj yapacak bir ülke değildir. Kendilerine tavsiyemiz Avrupa’ya sakın güvenmesinler.

İNSANLIK DIŞI: Yunanistan’ın göçmenlere gaz bombası atması, bir göçmeni öldürmesi insanlık dışı bir yaklaşımdır. Türkiye’yi mültecileri BM standartlarının üzerinde misafir ederken eleştirenlerin Yunanistan karşısında sesinin çıkmaması son derece anlamlıdır.

CUMHURBAŞKANI ADINA: (Meclis’e Cumhurbaşkanı’nın bilgi vermemesi eleştirileri) Mesele askerlerimize yönelik saldırganlıktan sonra gerekli cevapların en etkili şekilde verilmesidir. Bakanımız, Cumhurbaşkanımız adına gidip Yüce Meclis’te bilgileri verecektir.            

Komşu kavgası kanlı bittiKartal’da aynı binada komşu iki aile arasında çıkan gürültü tartışması kötü bitti. Tarafların birbirlerine saldırdığı kavgada iki aileden toplam 3 kişi yaralandı. Kanlar içerisinde kalan yaralılar, kavganın boyutunu gözler önüne serdi.
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