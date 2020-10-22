Bütçe teklifine CHP’den ret

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 2021 yılı bütçesine kabul oyu vermeyeceklerini söyledi. Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Özkoç, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri başlayan 2021 yılı bütçesine ilişkin, “iktidarın, daha önceki bütçe görüşmelerinde olduğu gibi verdiği sözlerin arkasında durmayacağını” öne sürdü.



Türkiye’de bütçenin üretimden, yatırımdan veya eğitimden yana kullanılmasını istediklerini ancak bunun gerçekleşmediğini söyleyen Özkoç, iktidarın bugüne kadar 2023’e ilişkin hedefler ortaya koyduğunu ancak yeni söyleminde bu tarihin 2053 olduğunu kaydetti. Özkoç, teklifin komisyonda kabul edilmesinden sonra Genel Kurul’a geleceğini, MHP’nin oylarıyla kabul edileceğini belirterek, bütçe teklifine, milletin bütçesi gelene kadar kabul oyu vermeyeceklerini bildirdi.



AYM tepkisi



Özkoç, Enis Berberoğlu’na ilişkin alt mahkemenin kararını hala açıklamamasına ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine şunları söyledi:

“Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) üyelerini de Cumhurbaşkanı ve AK Parti iktidarı atadı. Bütün yetkiler milletin elinden alındı ama AYM vicdandan, haktan, hukuktan yana karar verdi. AYM’nin itibarını yok etmeye çalışıyorlar. AKP iktidarının sırası, AYM’ye geldi. Ben, 15 No’lu mahkemenin, onlara yapılan baskılara ve uyarıları rağmen vicdandan, adaletten, haktan, hukuktan yana karar vereceklerine inanıyorum. Milletimizin, hukukumuzun, adaletimizin geleceği söz konusuysa, buna yakışan ve milletimizle bizi buluşturan her türlü çareye başvuracağımızı şimdiden ifade edebilirim.” “Sine-i millete dönmek bunların arasında var mı” sorusuna da Özkoç, “Sine-i millete dönme arzusunda olanlara ‘gelin erken seçim yapalım’ çağrısı yaptık. Demokrasilerin yönetilemediği zamanlardaki tek çaresi millete gitmektir” karşılığını verdi.

Özkoç, anket sonuçlarına göre, Millet İttifakı’nın oylarının arttığını, Cumhur İttifakı’nın ise azaldığını savundu.



Seçime gidilmesi gerektiğini savunan Özkoç, “Akşener’in ruhu, milletin ruhudur. Kemal Kılıçdaroğlu’nun ruhu cumhuriyetin ve milletin ruhudur. Saadet Partisi liderinin ruhu, milletimizin ve insanlarının ihtiyaçlarının ruhudur, bütün değerlerimizin ruhudur. Millet İttifakı’nın ruhu, kendi siyasi gelecek ve ikballerini düşünmeyen, milletin ikbalini kendi siyasi partilerinin önüne koyanların ruhudur” dedi.