MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri ‘Canı sıkılan hayvanı sokağa atamayacak’
ABONE OL
23.01.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Canı sıkılan hayvanı sokağa atamayacak’

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, hayvan hakları konusundaki yasal düzenlemelerin bu dönem içerisinde çıkarılacağını ifade ederek, “Belli bir noktaya geldi. Bazı sorumluluklar getiriyoruz. ‘Bir hayvanı aldım, 15 gün sonra sıkıldım, bunu sokağa atayım’, bunu yapamayacak. Eğer bir hayvanı alıyorsanız, sahipleniyorsanız, bunun sorumluluğunu yerine getireceksiniz. Çip sistemini yaygınlaştıracağız. Bir hayvanı kim alıyorsa, çipler vasıtasıyla ortaya çıkacak. Bazı alanları daha da daraltacağız. Uygulamalarımız biraz daha sertleşecek” dedi.

‘Canı sıkılan hayvanı sokağa atamayacak’

Muş, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Avrupa Parlamentosunun “tüm siyasi tutukluların serbest bırakılmasını istediğinin” hatırlatılması üzerine Muş, “Buradaki duruşumuz çok nettir. Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devleti ilkesinden asla taviz vermedi, bundan sonra da vermeyecektir. Siyasi manipülasyonlara da izin vermeyeceğiz” vurgulamasını yaptı.

Anayasa Mahkemesi’nin Enis Berberoğlu kararına ilişkin soruya da Muş, “Buna, hukuk içerisinde çözülecek bir konu olarak bakıyoruz. Bu işin siyasallaşmasını doğru bulmuyoruz. Hukuk, kendi içerisinde yapılması gerekenleri yapacaktır” yanıtını verdi.

Muş, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında “tutuklama” üzerinden bir tartışma yaşandığının belirtilmesi üzerine, “İçişleri Bakanımızın annesine yönelik yapılan paylaşımı kabul etmemiz mümkün değildir. Çok büyük bir terbiyesizlik, kendini bilmezlik. Bakan da olsanız, evlatsınız” dedi. Gül’ün doğrudan Soylu’ya yönelik bir açıklamasının olmadığını belirten Muş, “Her iki bakanımız da çok uyumlu şekilde çalışmaktadırlar” dedi.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Genç İş Adamları heyetini kabulünde açıklamalarda bulunduCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral ve beraberindeki heyeti kabulü sonrası açıklamalarda bulundu. 'Yüksek faize karşı olduğunu' ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek faizle ülkemin kalkınacağına inanmıyorum, kimse kusura bakmasın ben bunu anlatmaya devam edeceğim." dedi. Öte yandan Erdoğan kapsamlı reform paketinin yakında kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

149 can kaybı, 5 bin 967 vaka

149 can kaybı, 5 bin 967 vaka

Milyonları ilgilendiriyor! 1750 ile 2000 TL arasında değişiyor...

Milyonları ilgilendiriyor! 1750 ile 2000 TL arasında değişiyor...

Eldivenlerin hikayesi ortaya çıktı

Eldivenlerin hikayesi ortaya çıktı

Kapalıçarşı’da 3 milyonluk imitasyon eşya operasyonu

Kapalıçarşı’da 3 milyonluk imitasyon eşya operasyonu

Sıradaki Haber