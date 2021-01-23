‘Canı sıkılan hayvanı sokağa atamayacak’

Muş, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Avrupa Parlamentosunun “tüm siyasi tutukluların serbest bırakılmasını istediğinin” hatırlatılması üzerine Muş, “Buradaki duruşumuz çok nettir. Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devleti ilkesinden asla taviz vermedi, bundan sonra da vermeyecektir. Siyasi manipülasyonlara da izin vermeyeceğiz” vurgulamasını yaptı.

Anayasa Mahkemesi’nin Enis Berberoğlu kararına ilişkin soruya da Muş, “Buna, hukuk içerisinde çözülecek bir konu olarak bakıyoruz. Bu işin siyasallaşmasını doğru bulmuyoruz. Hukuk, kendi içerisinde yapılması gerekenleri yapacaktır” yanıtını verdi.

Muş, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında “tutuklama” üzerinden bir tartışma yaşandığının belirtilmesi üzerine, “İçişleri Bakanımızın annesine yönelik yapılan paylaşımı kabul etmemiz mümkün değildir. Çok büyük bir terbiyesizlik, kendini bilmezlik. Bakan da olsanız, evlatsınız” dedi. Gül’ün doğrudan Soylu’ya yönelik bir açıklamasının olmadığını belirten Muş, “Her iki bakanımız da çok uyumlu şekilde çalışmaktadırlar” dedi.