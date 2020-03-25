MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Çavuşoğlu, Bulgar mevkidaşıyla telefonda görüştü
ABONE OL
25.03.2020 - 22:13 |

Çavuşoğlu, Bulgar mevkidaşıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva ile telefon görüşmesi yaptı.

Çavuşoğlu, Bulgar mevkidaşıyla telefonda görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Bulgar mevkidaşı Zaharieva'nın yanı sıra Tunus Dışişleri Bakanı Nureddin er-Ray ve Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz ile de telefonda görüştü.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Çavuşoğlu, gün içinde Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum ve Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile ayrı ayrı telefonda görüşmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ulusa Sesleniş" konuşması yaptıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Türkiye'nin corona virüs ile mücadele en erken tedbir olan ülkelerden olduğunu ifade ederek, "Her vatandaşımızın canı bizim için aynı derecede değerlidir. Bunun için 'Evde kal Türkiye' diyoruz." açıklamasını yaptı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi | Bilim Kurulu kararını açıkladı: Okullar 30 Nisan'a kadar uzatıldı

Son dakika haberi | Bilim Kurulu kararını açıkladı: Okullar 30 Nisan'a kadar uzatıldı

Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

25 Mart Sayısal Loto canlı çekilişi sonuçları belirlendi - 1308. hafta Sayısal Loto sonucu hızlı sorgulama motoru

25 Mart Sayısal Loto canlı çekilişi sonuçları belirlendi - 1308. hafta Sayısal Loto sonucu hızlı sorgulama motoru

Sıradaki Haber