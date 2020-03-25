Çavuşoğlu, Bulgar mevkidaşıyla telefonda görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Bulgar mevkidaşı Zaharieva'nın yanı sıra Tunus Dışişleri Bakanı Nureddin er-Ray ve Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz ile de telefonda görüştü.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Çavuşoğlu, gün içinde Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum ve Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile ayrı ayrı telefonda görüşmüştü.