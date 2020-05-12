12.05.2020 - 21:08 | | AA
Çavuşoğlu, corona virüs Uluslararası Koordinasyon Grubunun telekonferans toplantısına katıldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede uluslararası dayanışmayı artırmak amacıyla G-20 bünyesinde kurulan Uluslararası Koordinasyon Grubunun 8. telekonferans toplantısına katıldı.
Bakan Çavuşoğlu, toplantıya ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.
Toplantıda, özel sektörün tıbbi ekipman tedarik edilmesindeki rolünü değerlendirdiklerini belirten Çavuşoğlu, Gebze'deki Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankasının En Az Gelişmiş Ülkeler için başlattığı girişimi ele aldıklarını da kaydetti.
İstanbul'da damat dehşetiİstanbul Esenyurt Mehter Çeşme Mahallesi'ndeki evlerinde, iftar öncesi iddiaya göre damat, kayınpederi ile kayınvalidesini silahla ateş ederek öldürdü. Bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli damadı gözaltına aldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.