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12.05.2020 - 21:08 | | AA

Çavuşoğlu, corona virüs Uluslararası Koordinasyon Grubunun telekonferans toplantısına katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede uluslararası dayanışmayı artırmak amacıyla G-20 bünyesinde kurulan Uluslararası Koordinasyon Grubunun 8. telekonferans toplantısına katıldı.

Çavuşoğlu, corona virüs Uluslararası Koordinasyon Grubunun telekonferans toplantısına katıldı

Bakan Çavuşoğlu, toplantıya ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Toplantıda, özel sektörün tıbbi ekipman tedarik edilmesindeki rolünü değerlendirdiklerini belirten Çavuşoğlu, Gebze'deki Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankasının En Az Gelişmiş Ülkeler için başlattığı girişimi ele aldıklarını da kaydetti.

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