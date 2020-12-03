Çavuşoğlu’ndan İrini Operasyonu açıklaması: Yanıt hakkımızı saklı tutuyoruz

Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin milliyetçi gündemini desteklemek için AB dayanışmasının nasıl suistimal edildiğini sık sık görüyoruz. Son zamanlarda İrini Operasyonu, Türkiye’ye karşı bir araç olarak kullanıldı. 22 Kasım’daki operasyon, bizim ön iznimiz olmadan Türk bayraklı bir ticari gemiye çıkma emri verdi. Bu, uluslararası hukukun açık bir ihlaliydi. Yanıt vermek için mevcut her yasal ve meşru araca başvurma hakkımızı saklı tutuyoruz.” Türkiye’nin güçlü bir NATO müttefiki olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Türkiye geleceğini Avrupa Birliği’nde görüyor. Çoğunlukla Avrupa tarafında bulunan kafa karışıklığının üstesinden geldiğimizde, Türkiye’nin AB’ye katılımına ilişkin tarihi adımının atılabileceğine inanıyorum” dedi.