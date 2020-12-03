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03.12.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Çavuşoğlu’ndan İrini Operasyonu açıklaması: Yanıt hakkımızı saklı tutuyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ‘TRT World Forum 2020’de, “Kovid-19 Sonrası Dış İlişkiler ve Devletlerarası İlişkilerde Yeni Gerçekler” başlıklı oturumda yaptığı konuşmada Türkiye’nin bölgesinde kilit rol oynadığına dikkat çekti.

Çavuşoğlu’ndan İrini Operasyonu açıklaması: Yanıt hakkımızı saklı tutuyoruz

Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin milliyetçi gündemini desteklemek için AB dayanışmasının nasıl suistimal edildiğini sık sık görüyoruz. Son zamanlarda İrini Operasyonu, Türkiye’ye karşı bir araç olarak kullanıldı. 22 Kasım’daki operasyon, bizim ön iznimiz olmadan Türk bayraklı bir ticari gemiye çıkma emri verdi. Bu, uluslararası hukukun açık bir ihlaliydi. Yanıt vermek için mevcut her yasal ve meşru araca başvurma hakkımızı saklı tutuyoruz.” Türkiye’nin güçlü bir NATO müttefiki olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Türkiye geleceğini Avrupa Birliği’nde görüyor. Çoğunlukla Avrupa tarafında bulunan kafa karışıklığının üstesinden geldiğimizde, Türkiye’nin AB’ye katılımına ilişkin tarihi adımının atılabileceğine inanıyorum” dedi. 

İstanbul'da DEAŞ operasyonuİstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, 9 ilçede DEAŞ terör örgütüne yönelik daha önceden belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 16 şüpheliye yönelik operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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