Çekirdek ekiple devam

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 37. Olağan Kurultay’da seçimle belirlenen 60 PM üyesi arasından, genel başkan yardımcısı olarak görev yapacak yeni MYK üyelerinin atamasını yaptı. Partinin en üst yönetim organı olan MYK’nın 19 olan üye sayısını 16’ya düşüren Kılıçdaroğlu, sorumluluk alanlarında da dikkat çeken değişikliklere gitti.

Kılıçdaroğlu, MYK’daki “dış ilişkiler”, “basınla ilişkiler ve kurumsal iletişim”, “kadın politikaları” ve “tarım politikaları” alanlarını kaldırırken “enerji ve altyapı projeleri” adıyla yeni bir alan oluşturdu. Kılıçdaroğlu, kurultayda PM’ye seçilemeyen dört genel başkan yardımcısının yanı sıra mevcut üyelerden Orhan Sarıbal ve Yunus Emre’yi MYK dışında bırakarak bir sürprize imza attı, kurula dört yeni isim dahil etti.

Oluşturulan yeni alana enerji politikaları alanındaki çalışmalarıyla bilinen, aynı zamanda Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı da olan Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın atandı. 2018 seçimleri sürecinde İYİ Parti’ye geçen 15 milletvekili arasında yer alan Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığından da yine İYİ Parti ile ittifak kapsamında çekilmişti.

Genel sekreter Böke

Kılıçdaroğlu, Akif Hamzaçebi’nin 2018’deki istifasının ardından boş kalan genel sekreterlik koltuğuna, bir dönem parti içi muhalefetin öncülerinden olan ancak son dönemde bu tavrını yumuşatan İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke’yi atadı. Parti içinde kendini “sol” çizgide konumlandıran “Gelecek İçin Biz” grubunun temsilcilerinden olan Böke, birlikte hareket ettiği İlhan Cihaner ile son dönemde ayrışma yaşamıştı. Böke, Cihaner’in son kurultaydaki genel başkan adaylığına destek vermemişti. Böke daha önce de parti sözcüsü olduğu MYK üyeliğinden istifa etmişti.

Kılıçdaroğlu, “basınla ilişkiler” alanına atanması beklenen Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’u ise sürpriz bir şekilde doğa ve çevre alanında görevlendirildi. Marmara Üniversitesi’ndeki görevinden KHK ile ihraç edilen Yüksel Taşkın’ı da Aykut Erdoğdu’dan boşalan “sosyal politikalar” alanına atadı.

Başdanışman formülü

Kılıçdaroğlu, kurultayda PM sandığından çıkamadığı için MYK’daki koltuklarına veda eden bazı yardımcılarının yetkilerini “başdanışmanlık” formülü ile koruma niyetini de uygulamaya koydu. Bu kapsamda Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz ve Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan’ın yerine yeni isimler atanmadı. CHP liderinin Çeviköz ve Özkan’ı başdanışman olarak görevlendireceği belirtildi.

CHP’nin yeni yönetim kadrosu, Kılıçdaroğlu’nun kritik siyasi süreçleri birlikte yürüttüğü çekirdek ekibinden vazgeçmediğini ortaya koydu. CHP lideri Millet İttifakı’nın oluşturulması ve korunması sürecinde etkili olan ve yerel seçim sürecinde sorumluluk üstlenen yakın kurmaylarıyla “yola devam” kararı aldı.

İşte yeni A Takımı

- Fethi Açıkel-Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu

- Onursal Adıgüzel-Bilgi ve İletişim Teknolojileri

- Veli Ağbaba-İşçi Sendikaları, Esnaf-Sanatkâr ve Sivil Toplum Kuruluşları

- Ahmet Akın-Enerji, Alt Yapı Projeleri

- Muharrem Erkek-Hukuk ve Seçim İşleri

- Gökçe Gökçen-Gençlik Politikaları

- Gamze Akkuş İlgezdi-Tanıtım ve Halkla İlişkiler

- Lale Karabıyık-Eğitim Politikaları

- Gülizar Biçer Karaca-İnsan Hakları

- Bülent Kuşoğlu-İdari ve Mali İşler

- Faik Öztrak-Ekonomi Politikaları ve İşveren Örgütleri, Parti Sözcüsü

- Ali Öztunç-Doğa Hakları-Çevre

- Oğuz Kaan Salıcı-Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri ve Yurtdışı Örgütlenme

- Yüksel Taşkın-Sosyal Politikalar

- Seyit Torun-Yerel Yönetimler

- Selin Sayek Böke-Genel Sekreter

Alan eleştirileri

Kılıçdaroğlu’nun, “Türkiye’nin beş temel sorunu” olarak ifade ettiği konu başlıklardan biri olan “dış politika” ile İstanbul Sözleşmesi’nin tartışıldığı bir dönemde “kadın politikaları” alanına genel başkan yardımcısı atamaması bazı eleştirilere neden oldu. MYK’sını açıklamak için Kadın Kolları kurultayının sonuçlanmasını bekleyen Kılıçdaroğlu’nun, “kadın politikalarını” yeni başkan seçilen Aylin Nazlıaka ile yürüteceği belirtiliyor. Kulislerde, “Nazlıaka seçildiği için kadın kolları politikaları alanının boş bırakıldığı” yorumları yapılıyor. Pandemi süreci nedeniyle MYK’sına sağlık alanında bir koltuk ekleyebileceği belirtilen Kılıçdaroğlu’nun bu yönde bir karar almaması da dikkati çekti.

İki isim vekil değil

Yeni MYK’da milletvekili olmayan iki isim yer alıyor. Yüksel Taşkın ve Gökçe Gökçen görevlerini milletvekili yetkileri olmadan yürütecek.

İlk MYK bugün

Kılıçdaroğlu yeni A Takımı ile ilk toplantısını bugün parti genel merkezinde yapacak.