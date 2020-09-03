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03.09.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Çelik’in yurt dışı yasağı sürecek

Hakkındaki, “Nitelikli cinsel saldırı” ve “tehdit” suçlaması nedeniyle dokunulmazlığının kaldırılması istenen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik’in yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması için yaptığı itiraz reddedildi.

Çelik’in yurt dışı yasağı sürecek

 

Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği, avukatı aracılığıyla, “yurt dışı çıkış yasağı” adli kontrolünün kaldırılması talebinde bulunan Çelik’in itirazını inceledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Çelik’in itirazının reddedilmesi yönündeki mütalaasını da değerlendiren hakimlik, HDP’den ihraç edilen Çelik’in itirazını reddetti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, seçim çalışmaları sırasında Mardin’de bir kadına nitelikli cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Çelik hakkında fezleke düzenleyerek, dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM’ye göndermişti. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza adli kontrol hükümleri uygulanan Çelik, partisi HDP’den de ihraç edilmişti.

Meclis Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi’ni görüşmek üzere kurulan hazırlık komisyonu da 24 Ağustos’ta hakkındaki iddialar nedeniyle Çelik’in dokunulmazlığının kaldırılması tavsiyesinde bulunmuştu.

Bolu'da orman yangınıBolu'da, Karca ve Kabak köylerinin yaylası yakınlarında ormanlık alanda yangını çıktı. Ekipler ve yayla sakinlerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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