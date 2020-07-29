CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir erken seçime Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karar vereceğini ifade ederek, “Cesareti varsa sandığı koyar ve herkes boyunun ölçüsünü alır” dedi. Kılıçdaroğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı ise “O kişi bilmeli; Atatürk olmasaydı bugün o camilerin hiçbirisinde ezan okunmazdı. Siz o koltuğu kirletiyorsunuz” sözleriyle eleştirdi.

Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis grubu toplantısında yaptığı konuşmada, özetle şu mesajları verdi:

ÖNÜMÜZ PARLAK: Ciddi sorunların olduğunu biliyoruz. Ama bütün vatandaşlarımız bunların geçici olduğunu düşünsünler. Çünkü İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi’yle bu sorunların nasıl ve kimlerle çözeceğimizi anlatmaya çalıştık. Kimse umutsuzluğa kapılmasın, önümüzdeki süreç parlak bir süreçtir, yeter ki sandığı koysunlar. Koyarlar mı bilmiyorum. Bir kişi karar verecek ona. Cesareti varsa sandığı koyar ve herkes boyunun ölçüsünü alır orada.

DOSTLARIMIZ KİM?: 37. kurultayımızı yaptık. Belki de bizim bugüne kadar yaptığımız en düzenli kurultaydı. Kurultayın ana teması İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi’ydi. Bunları dostlarımızla gerçekleştireceğiz. Dostlarımızla deyince, o cenahta bir titreme meydana geldi. ‘Vay efendim kim dostlarınız?’ Kim olacak dostlarımız? Ortaya koyduğumuz 13 maddeye ‘evet’ diyen herkes bizim dostumuzdur... Halkımızla bir araya geleceğiz. Biz demokratik yollardan bir dikta yönetimini sonlandıracağız... Bunu yapacağız. Dostlarımızla. Onlar kızsınlar, ne derlerse desinler. Allah’ın izniyle bunu yapacağız.

KÜRT SORUNUNU ÇÖZECEĞİM: Türkiye’nin toplumsal barışı ve huzuru sağlanacaktır. 40 yıldır bir Kürt sorunu tartışılıyor. 40 yıldır bu sorunu çözmeyen siyasi otoritedir. Şimdi Batı’nın egemen güçleri bu sorunu Türkiye aleyhine bir manivela olarak kullanıyorlar. Sorumlusu iktidar olup bu sorunu çözmeyenlerdir. Ama buradan, CHP Genel Başkanı olarak bu sorunu demokratik standartlar içerisinde Türkiye’nin bağımsızlığı çerçevesinde çözeceğime söz veriyorum. 40 yıldır çözemediniz, biz çözeceğiz.

BAHÇELİ’YE ELEŞTİRİ: Tüm terör örgütleri ile ve yeraltı örgütleri ile mücadele etmek bizim görevimiz olacaktır. Neden siyasi parti liderleri yeraltı dünyasının elemanları ile gidip hapishanede görüşüyorlar.

O KOLTUĞA LAYIK DEĞİLSİN: Tarihi bilmeden, kin ve öfkeyle belli koltuklara oturursanız o koltuğa layık değilsiniz... Liyakatli, bilgili, erdemli, dürüst değilsin sen. O kişi bilmeli; Atatürk ve arkadaşları olmasaydı bugün o camilerin hiçbirisinde beş vakit ezan okunmazdı. Tarih bilmeyen, yalan yanlış rivayetlerle profesör ünvanı alıp belli koltuklara gelen kişilerin Türkiye’ye ihanet ettiklerini bilmeliyiz... Belki ‘lanet’ sözcüğünü Erdoğan için kullanmış olabilir, onu da söylesin. ‘Ölenlerin arkasından dua okunur.’ Okusaydın, ağzını kapatan mı vardı? O koltuğun kendisine paye vereceğini sanıyorlar. Sadece ve sadece siz o koltuğu kirletiyorsunuz. O koltuk size paye vermez.