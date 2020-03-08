Çetin Emeç, mezarı başında anıldı

Zincirlikuyu Mezarlığı’nda düzenlenen anma törenine Çetin Emeç’in eşi Bilge Emeç, kızı Mehveş Emeç Birol, damadı Özalp Birol, torunu Selin Birol, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, Milliyet gazetesi yazarı Tunca Bengin, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Hürriyet Yayın Danışmanı Doğan Hızlan, Hürriyet yazarı Sedat Ergin, eski Hürriyet yazarı Oktay Ekşi ile meslektaşları ve yakınları katıldı. Törende bir konuşma yapan Hürriyet Yayın Yönetmeni Hakan, Emeç’in kendisi için üç şeyi temsil ettiğini söyleyerek şöyle devam etti:

“Birincisi Hürriyet geleneğinin çok önemli bir parçasıdır kendisi. Hürriyet’in uzun yolculuğunda her zaman adı anılan, o geleneğin oluşmu ve sürdürülmesinde rol alan en önemli aktörlerdendir. İkincisi de Türk basın tarihinde suikastlere kurban giden, öldürülen gazeteciler içinde yer almaktadır. Abdi İpekçi, Uğur Mumcu gibi Çetin Emeç de hayatını basın özgürlüğü uğruna feda etmiştir. Yine benim açımdan Çetin Emeç dendiğinde üçüncü husus da şudur; bugün işgal ettiğim makamda vaktiyle onun oturuyor olması önemli. Çetin Emeç ile kişisel olarak kurduğum bir bağdır bu. Ve bu bağ sanılandan çok daha güçlü bir bağdır. Kendisine bir kez daha Allahtan rahmet diliyorum.”

Hürriyet Yayın Danışmanı Hızlan ise, “Yalanı hiç olmayan bir adamı tanıdım, o da Çetin Emeç’ti” dedi.