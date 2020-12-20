Ceyhan Belediyesi’ne rüşvet operasyonu

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturmanın, ilçedeki iş insanlarından imar ve ruhsatla ilgili eksiklikleri gerekçe gösterilerek rüşvet talebinde bulunulduğu iddiaları üzerine başlatıldığı belirtildi. Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, belediye binası ve şüphelilerin adreslerinde arama yapan ekipler, CHP’li eski başkan Kadir Aydar’ın da aralarında olduğu 23 zanlıyı gözaltına aldı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), mart ayındaki yerel seçimleri kazanan CHP’li Aydar’ın mazbatasını adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle iptaline karar vermişti. Savcılıktan yapılan açıklamada, eski başkan Aydar’ın talimatlarıyla aralarında belediye İmar Müdürü G.D.D’nin de bulunduğu belediyede görevli bir kısım şüphelilerin, ilçedeki iş insanlarından imar ve ruhsatla ilgili eksiklikler gerekçe gösterilerek rüşvet talebinde bulundukları iddiaları üzerine soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. l Adana AA