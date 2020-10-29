Charlie Hebdo için hukuki süreç başladı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da, dergi yetkilileri hakkında Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan resen soruşturma başlattı.



Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından yapılan suç duyurusunda, derginin yazı işleri müdürü, genel yayın yönetmeni ve karikatürist hakkında, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan soruşturma yapılarak şüpheliler hakkında kamu davası açılması talep edildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nden yapılan açıklamada ise, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik yapılan yayın dolayısıyla Charlie Hebdo isimli derginin yetkilileri hakkında TCK 12,13 ve 299. Maddeleri gereğince Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan resen soruşturma başlatılmıştır” denildi.

AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “İçeride soruşturma başlatıldığı gibi, gerek Fransa gerekse uluslararası düzeyde de bunun diplomatik ve hukuki sürecini takip edeceğiz” dedi. Çavuşoğlu, Türkiye’nin Paris Büyükelçisi’nin çağrılıp çağrılmayacağına ilişkin soruya “Büyükelçimizin çağrılmasına gerek yok. Zaten telefonla sürekli istişare halindeyiz. Şu anda geri çağrılacak bir durum yok” yanıtını verdi.



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de, soruşturmayla ilgili, “Hem ülkemize hem değerlerimize yönelik saldırılara karşı Türk Ceza Kanunu’nda müeyyideler var. Konuyla ilgili Türk makamları da gerekli girişimleri başlatmıştır” dedi.



Maslahatgüzar Dışişleri’ne çağrıldı



Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Charlie Hebdo dergisindeki karikatürle ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrılarak şiddetle kınandı.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Fransız Maslahatgüzara, “kişi haklarına ve dini inançlara yapılan bu alçak saldırının, basın ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği, Fransız makamlarının, ifade özgürlüğü sınırlarını aşan bu çizimler konusunda gerekli siyasi ve hukuki adımları atmasının beklendiği” vurgulandı.



‘Fransız paçavrasını lanetliyoruz’



Farklı kanattan birçok siyasi isim, Charlie Hebdo dergisinin skandal kapağına tepki gösterdi. Tepkiler özetle şöyle:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Fikir özgürlüğü arkasına saklanarak kimseyi kandıramazsınız! İflah olmaz Fransız paçavrasının Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınını lanetliyorum. Ahlak, vicdan sahibi uluslararası kamuoyunu bu rezilliğe karşı sesini yükseltmeye çağırıyorum

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: İkiyüzlü çamur siyasetinin başaktörü Macron, Müslümanlardan ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan özür dilemelidir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımız, tüm bu nefret cephesine karşı, mazlumlar için yol yürümeye kararlı bir şekilde devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: İfade özgürlüğü sorumluluk ruhuyla kullanılmalıdır. Tutkuları tehlikeli bir şekilde körükleyebilecek tüm bariz kışkırtmaları kınıyorum.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Fransa’da yayın yapan sözde bir derginin İslam dünyasına, ülkemize ve Sn. Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin saldırılarını şiddetle ve esefle kınıyoruz. Yapılan bir ifade özgürlüğü değil fikir fakirliğidir.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Kişi haklarına saldırı, mizah ve ifade özgürlüğü değildir. Sağduyu sahibi herkes bu iğrenç yayıncılığı kınamalı ve reddetmelidir.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Bu derginin kültürel ırkçılık ve nefreti yaymaya yönelik bu iğrenç ötesi çabasını kınıyoruz. Bu sözde karikatürler tiksindirici olduğu kadar, insani ahlaktan da yoksundur.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: Hiç kimse ve hiçbir ülke Türkiye Cumhuriyeti’ne, aziz milletimize, Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı’na ayar veremez, had bildiremez ve hakaret edemez. Ettirmeyiz. Kabul etmeyiz.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: Fransız basınının utanç abidesi konumundaki Charlie Hebdo, yayıncılık anlayışının temelini oluşturan saldırganlık, ahlaksızlık ve küfürbazlıkta insanla hayvanı birbirinden ayıran sınırları çoktan aşmıştır.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş: İnançları aşağılayan, ırkçı ve cinsiyetçi, provokatif, kışkırtıcı yaklaşımları asla kabullenemeyiz. Bu konudaki tutumumuz nettir.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Dünya üzerindeki hiç kimsenin ama hiç kimsenin sıfatı ne olursa olsun mesleği ne olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Cumhurbaşkanı’na hakaret etme hakkı ve haddi yoktur.

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Bu insanların bütün düşünceleri kin ve nefret üzerine inşa edilmiş. Küçük hesapların peşinden gidenler tarihin çöplüğüne atılmayı hak ederler.