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28.10.2020 - 00:21 | | AA

Charlie Hebdo'nun çirkin karikatürüne sert tepki: Ahlaksızlıklarını ortaya koyuyorlar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Hiçbir inanç, kutsal ve değere karşı saygısı olmayan Fransız dergisinin Cumhurbaşkanımızla ilgili yayınını şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Charlie Hebdo'nun çirkin karikatürüne sert tepki: Ahlaksızlıklarını ortaya koyuyorlar

Kalın, Twitter hesabıdan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Hiçbir inanç, kutsal ve değere karşı saygısı olmayan Fransız dergisinin Cumhurbaşkanımızla ilgili yayınını şiddetle kınıyoruz. Bunlar sadece kendi müptezelliklerini ve ahlaksızlıklarını ortaya koyuyorlar. Kişi haklarına saldırı, mizah ve ifade özgürlüğü değildir. Ahlak ve edep yoksunu bu yayınların amacı, nefret ve husumet tohumları ekmektir."

İfade özgürlüğünü din ve inanç düşmanlığına dönüştürmenin ancak hastalıklı bir zihniyetin ürünü olabileceğine işaret eden İbrahim Kalın, "sağduyu sahibi herkesi bu iğrenç yayıncılığı kınamaya ve reddetmeye" davet etti.



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