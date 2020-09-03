CHP 97. yaşını açık havada kutlayacak

CHP 97. kuruluş yıl dönümünü bir dizi etkinlikle kutlayacak. Koronavirüs tedbirleri altında gerçekleştirilecek açık hava etkinliğinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu partililere hitap edecek. Mustafa Kemal Atatürk tarafından 9 Eylül 1923’te kurulan CHP, 97. yaşını kutluyor.

Parti yönetimi, bu yıl koronavirüs önlemleri altında yapılacak kutlamalarla ilgili özel bir program hazırladı. Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi başkanlığında; Genel Başkan yardımcıları Veli Ağbaba, Onursal Adıgüzel; Parti Meclisi üyeleri Gamze Taşcıer, Murat Emir ve Semra Dinçer ile Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı’dan oluşan çalışma grubu programı netleştirmeye başladı.

Edinilen bilgilere göre, ilk olarak, CHP Genel Merkezi’nin bahçesinde bir program düzenlenmesi görüşü öne çıktı ancak bahçe alanının katılımcılar için yetersiz kalacağı dikkate alınarak bu plandan vazgeçildi. 9 Eylül Çarşamba akşamı, Çankaya Belediyesi’ne ait Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda, bir açık hava etkinliği düzenlenmesi benimsendi. Etkinlikte Sunay Akın’ın sahne alacağı ve bir keman dinletisinin de yapılacağı öğrenildi. TBMM’nin kuruluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen resim, şiir ve müzik yarışmasında dereceye girenlere de ödülleri bu etkinlikte verilecek.

PM 8 Eylül’de

CHP Parti Meclisi’nin de 8 Eylül’de yıl dönümü kutlamaları kapsamında toplanacağı, Ankara’da konaklayacak üyelerin 9 Eylül’deki programa da katılacağı öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun bir konuşma yapacağı törene, partinin eski-yeni tüm yöneticileri ve milletvekilleri davet edilecek. Bu kapsamda, CHP yönetimini sert sözlerle eleştirerek, partiden ayrı hareket başlatan Muharrem İnce’nin de davetli listesinde olması bekleniyor. Ancak davetli listesine ilişkin nihai kararın Kılıçdaroğlu tarafından verileceği öğrenildi.