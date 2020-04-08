CHP Danışma Kurulu’nda salgın değerlendirmesi: Gizli hastalar tehlike altında

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun koronavirüs salgınını değerlendirmek üzere uzmanlarla bir araya geldiği Danışma Kurulu toplantısında dikkat çeken değerlendirmeler yapıldı.

Kılıçdaroğlu, partisinin sağlıkçı milletvekilleri, meslek örgütü temsilcileri ve yurt içi ve yurt dışında görevli tanınmış dört akademisyenin yer aldığı bir Danışma Kurulu oluşturmuştu. Milliyet’in gündeme getirdiği Kurul’un 4 Nisan’daki toplantısında, “Türkiye’nin salgınla ilgili erken uyarı aldığı ancak bunu doğru kullanamadığı” eleştirisi öne çıkmıştı. Edinilen bilgilere göre toplantıda, salgınla ilgili teknik değerlendirmeler de yapıldı. Bu kapsamda akademisyenler, Türkiye’de gelinen aşamadaki risk odaklarına dikkat çekti. Uzmanlar, tansiyon, şeker ya da kalp hastalığı gibi sağlık sorunu bulunan ancak şu ana kadar bunu fark edemeyen vatandaşların, yeni süreçte en büyük risk grubunu oluşturduğu değerlendirmesini yaptı. Uzmanların Kılıçdaroğlu’na “sokağa çıkma yasağı” kavramı uyarısında bulunduğu da öğrenildi. Uzmanların, “Aslında bilimde böyle bir kavram yok. Bilimdeki doğru kavram ‘tam karantina’dır. Tam karantinada bile kontrollü olarak sokağa çıkışlar uygulanmak zorundadır” dediği aktarıldı.

‘Nisan sonu pik yapar’

Uzmanlar, vaka sayısının nisanın son haftasında “pik noktası” olarak ifade edilen en yüksek seviyesine çıkmasının beklendiğini belirtti. Türkiye’nin 2019 Pandemi Ulusal Hazırlık Planı’nın da ele alındığı, planı daha önce inceleyen Kılıçdaroğlu’nun, buradaki tedbirlerin yeterli olmadığına vurgu yaptığı öğrenildi.

Ekonomik ve Sosyal Konsey mevzuat bitince toplanacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, koronavirüs salgını üzerine daha fazla gündeme getirdiği, “Ekonomik ve Sosyal Konsey toplansın” önerisine ilk yanıt Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan geldi. Oktay, daha önce Kalkınma Bakanlığı’nca yürütülen Konsey’e ilişkin sorumlulukların Temmuz 2018’de Cumhurbaşkanlığı’na devredildiğini belirterek, “Cumhurbaşkanlığı’nca ikincil mevzuat çalışmaları devam etmekte olup, ikincil mevzuat çalışmalarının tamamlanmasından sonra konseyin toplanması mümkündür” dedi.

Kılıçdaroğlu, salgınla mücadelede alınması gereken önlemlere ilişkin 13 maddelik öneri paketinde, “Şubat 2009 tarihinden bu yana toplanmayan ve bir Anayasal kurum olan ‘Ekonomik ve Sosyal Konsey’ ivedilikle toplanmalı. Konsey toplantısına ilgili tüm taraflar davet edilmeli” ifadelerini kullanmıştı. CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın yanıtlaması istemiyle konuya ilişkin bir soru önergesini TBMM Başkanlığı’na sunmuştu.

‘Sosyal devlet işsize el uzatmalı’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık ve KESK Eş Genel Başkanları Aysun Gezen ve Mehmet Bozgeyik ile video konferans yöntemiyle görüştü. Kılıçdaroğu, koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde 144 bin iş yerinin kapatıldığını belirterek, “Sosyal devlet dediğimiz kurumun işsiz kalanlara elini uzatması lazım. Aile Yardımları Sigortası olsaydı, kişi işsiz kaldığında o sigorta dalı ona yardım edecekti” dedi. Kılıçdaroğlu, dün ayrıca Berat Kandili dolayısıyla Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Dualarımız, salgın hastalıktan kaynaklı can kayıplarının bir an önce sona ermesi ve hastalarımızın şifa bulması için” ifadesini kullandı. -ANKARA Milliyet