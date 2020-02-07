CHP heyeti felaket bölgesini inceliyor

Heyette yer alan Bulut, çığ facialarıyla ilgili ilk izlenimlerini Milliyet’e anlattı. Bulut, önceki gün çığın altında kalan iki kişi için arama çalışması sürerken, ikinci ve büyük felaketin yaşandığını anımsattı. Bu sırada, AFAD ekipleri ile jandarma ve koruculardan oluşan grupların iki farklı noktada çalışma yürüttüğünü anlatan Bulut, can kayıplarının AFAD ekiplerinin bulunduğu alanda değil, jandarma ve korucuların bulunduğu alanda gerçekleştiğine dikkat çekti. Bulut, “Bölgedeki vatandaşlarla konuştuktan sonra belli bir kanaate varabiliyoruz. İhmal iddiaları araştırılacaktır, ancak büyük facia yaşanmadan önceki arama-kurtarma çalışmalarının daha profesyonelce yapılabileceğini söyleyebiliriz. Özellikle iş makinalarının kontrolsüz ve tedbirsiz müdahalesinin ikinci çığı tetiklediği yönünde vatandaşlardan bilgiler aldık. Yani bu yönde kuşkular var. Belki de profesyonel bir müdahale olsaydı bu kadar can kaybı yaşanmayacaktı” ifadelerini kullandı. AFAD ve tüm yardım kuruluşlarının dün itibarıyla bölgede koordinasyonu sağladığını söyleyen Bulut, “Çalışmalar daha profesyonel yürütülüyor. Vatandaş bölgeye yaklaştırılmıyor. İlk günden böyle müdahale edilmesi daha doğru olurdu” dedi.