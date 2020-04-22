22.04.2020 - 07:00 | | ŞEVKET YAMAN Ankara
CHP iki kanuna daha itiraz etti
CHP, infaz düzenlemesinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurma hazırlıklarını sürdürürken, parti yönetimi iki kanun için daha Yüksek Mahkeme’nin kapısını çaldı.
ŞEVKET YAMAN Ankara
Bitlis’in Ahlat ilçesinde Cumhurbaşkanlığı’na ait bina inşasına da imkan tanıyan 7221 sayılı kanun ile 7222 sayılı Bankacılık Kanunu’ndaki Türkiye Varlık Fonu’na ilişkin düzenlemelerin iptalini istedi. Böylece CHP’nin 27. Yasama Dönemi’nde AYM’ye götürdüğü kanun sayısı 28’e yükseldi.