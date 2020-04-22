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22.04.2020 - 07:00 | | ŞEVKET YAMAN Ankara

CHP iki kanuna daha itiraz etti

CHP, infaz düzenlemesinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurma hazırlıklarını sürdürürken, parti yönetimi iki kanun için daha Yüksek Mahkeme’nin kapısını çaldı.

CHP iki kanuna daha itiraz etti
ŞEVKET YAMAN Ankara

Bitlis’in Ahlat ilçesinde Cumhurbaşkanlığı’na ait bina inşasına da imkan tanıyan 7221 sayılı kanun ile 7222 sayılı Bankacılık Kanunu’ndaki Türkiye Varlık Fonu’na ilişkin düzenlemelerin iptalini istedi. Böylece CHP’nin 27. Yasama Dönemi’nde AYM’ye götürdüğü kanun sayısı 28’e yükseldi.

Almanya'dan getirilen 232 Türk vatandaşı Niğde'de yurda yerleştirildiTürkiye'ye getirilen Almanya'daki 232 Türk vatandaşı, yeni tip corona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Niğde'de yurda yerleştirildi.
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