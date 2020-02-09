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09.02.2020 - 12:17 | | AA

CHP İstanbul İl Kongresi başladı

CHP İstanbul İl Başkanlığı 37. Olağan İl Kongresi başladı.

CHP İstanbul İl Kongresi başladı

Delegeler, sabah erken saatlerden itibaren kongrenin yapılacağı Haliç Kongre Merkezi'ne gelmeye başladı. CHP İstanbul İl Başkanlığı, kongrenin sloganı "İstanbul'dan Türkiye'ye Tek Yön İktidar" olarak belirledi.

Kongre için merkezin açık hava etkinlik alanında 6 bin kişi kapasiteye  sahip dev kompleks kuruldu. Katılımcılar, bu komplekste ağırlanıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir konuşma yapacağı  kongreye, milletvekilleri, ilçe başkanları ve belediye başkanları da  katılıyor.

Kongrenin yapıldığı salona Türk bayrakları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk  ve Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları asıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yeniden aday olduğu  kongrede, 677 delege oy kullanacak.

CHP'nin eski genel başkanlarından Altan Öymen'in Divan Başkanlığını  üstleneceği kongrede, CHP İstanbul İl Başkanı, yönetim kurulu, disiplin kurulu ve  kurultay delegeleri belirlenecek.

 

 

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