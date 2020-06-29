CHP kurultayına radikal önlemler

Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki çalışma ekibi, alınacak önlemlerin çerçevesini belirledi. Bu kapsamda kurultayda; maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını sağlamak için özel ekip görevlendirilecek. Sosyal mesafeden taviz verilmemesi için de sahne ve amfinin bulunduğu alana girişler sınırlı tutulacak. Alana delegeler, adaylar, basın mensupları ve az sayıda görevlinin dışında kimse alınmayacak. Televizyon yayınları için platformlar da bu alan dışına kurulacak. Alanda su dışında bir şey yenilip içilmeyecek. Maksimum sayıda oy kabini ve sandığı kurulacak. Kurultaya yurt dışından siyasetçi davet edilmeyecek, eski genel başkanlar dışındaki CHP Onur Kurulu üyelerinin yanı sıra parti danışmanları da alana giremeyecek. Türkiye’deki siyasi partilere ise kurultay daveti gönderileceği belirtiliyor.

Salıcı, pandemi koşullarında kurultay yapılmasıyla ilgili eleştirilere de şu yanıtı verdi: “Pandemi koşullarında 2.5 milyon öğrenci YKS’ye girdi. Düğünler başlayacak. Kapalı ortamlarda sinemalar, tiyatrolar açılıyor. Otobüslere ayakta yolcu alınıyor. Bu örnekleri çoğaltabiliriz... Bu koşullarda CHP, açık havada sadece 1360 delegesiyle bir kurultay yapıyor. Üstelik YSK çok önceden ‘kongreleri yapabilirsiniz’ dedi. Biz tavsiye edilen tedbirlerin çok ötesinde tedbirlerle bir kurultay yapmaya çalışıyoruz.”

Salıcı, kurultayda “iktidar kurultayı” sloganını kullanacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

“Her CHP kurultayı değişimin gerçekleştiği, kan, bayrak değişiminin yaşandığı kurultaylardır. Yeni fikirler yeni insanlarla gelir. CHP değişimi tıkayan değil, önünü açan bir partidir. Diğer partilerde Genel Başkan adayı olmanız dahi imkânsızdır. CHP bu kurultayda da önümüzdeki dönemin yeni hikâyesini yazacaktır.”