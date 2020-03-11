CHP lideri yumuşama çağrısı yaptı: Parlamento’da kavga istemiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye ile Rusya arasında imzalanan İdlib mutabakatı için “Ortada bir ateşkes yok. Sorun biraz daha ileriye atılmış oluyor” dedi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan açıklamalarının ardından siyasette yükselen gerilimi değerlendiren Kılıçdaroğlu, “Biz Parlamento’da kavga istemiyoruz. Gereksiz bir kavganın Parlamento’ya hiçbir kazanç sağlamayacağını ifade etmek isterim” diye konuştu.



Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis grubu toplantısında özetle şunları söyledi:



TARİH UNUTMAYACAK: Yalova Belediye Başkanımız Vefa Salman, iki kezdir belediye başkanlığı yapıyor. Kendisini halkın oylarıyla yenemedikleri için, ‘acaba idari kararlarla nasıl uzaklaştırabiliriz...’ Bunun arayışına girdiler. Bir yolsuzluk saptanıyor. Doğrudur bir yolsuzluk var. Belediye Başkanı yolsuzluğun araştırılması için savcılığa, emniyete suç duyurusunda bulunuyor. Ama sonunda Belediye Başkanı açığa alınıyor. Bir AK Partili, başkanlığa vekalet etmek üzere seçiliyor. Yolsuzluğu şikayet edip görevden alınan bir belediye başkanı olarak, Vefa Salman tarihe geçecektir. Tarih bu acı olayı unutmayacaktır.



HAKARET KABUL ETMİYORUM: Parlamento’nun çatısı altında yapılan konuşmalarda, mutlak sorumsuzluk vardır. Ama bu, her konuşanın herkese hakaret etmesi anlamına gelmez. Sayın Erdoğan’ın, terbiyemin asla izin vermediği belli cümleleri kullanarak bana hakaret etmesini asla kabul etmiyorum. Kendisine de cevap vermedim. Grup Başkanvekilimiz (Engin Özkoç) onun kullandığı cümlelerin aynısını kullandı. Kızıyorlar Grup Başkanvekilimize ‘neden böyle söylüyorsun’ diye... İyi de asıl öbürüne kızmak lazım. Biz Parlamento’da kavga istemiyoruz... Gereksiz bir kavganın Parlamento’ya hiçbir kazanç sağlamayacağını ifade etmek isterim.

Putin’e ‘bir dakika’ demeliydi



Erdoğan gitti, Putin ile görüştüler. Televizyonların önüne çıktılar. İlk konuşmayı Putin yaptı. Putin, ‘Telefon görüşmemizde ifade ettiğim gibi, hiç kimse orada Türk askerlerinin olduğunu bilmiyordu’ diyor. Dakika bir gol bir. ‘Sayın Putin bir dakika’ demesi lazımdı. ‘Biz size koordinatları bildirdik’ demesi lazımdı. Hiç ses yok. Nasıl üzülmezsiniz, nasıl kahrolmazsınız?



ORTADA ATEŞKES YOK: Sonunda bir anlaşma imzaladılar. Ortada bir ateşkes yok. Söylenen şu: Askeri faaliyetlerin durması... Sözleşmeyle; Rusya, Suriye ve Türkiye askerleri faaliyetlerini durduracaklar. Böylece sorun biraz daha ileriye atılmış oluyor. Türkiye bu anlaşmayla Suriye rejimini resmen tanıyor. Terörle mücadeleyi de kabul ediyor. BM’nin terörist saydığı; HTŞ, El Nusra, El Kaide gibi kuruluşlar... Buradaki soru şu: ÖSO ne olacak?



İÇİMİ ACITIYOR: Bir toplantı yapıyorsunuz; Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı, bakanlar orada... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in ne işi var orada? Bu bir parti olayı mı? Bir de Mahir Ünal’ın ne işi var orada? Bir görüntü var, içimi acıtıyor. Kapıda beklerken; birisi havaya, birisi kapıya bakıyor, birisi kravatıyla oynuyor. Hepsi sıkkın. Haksızlık var, evet yanlış. İnsanlar aşağılanıyor. Hak ediyorlar mı? Hayır. Bunu asla kabul etmiyoruz.



‘Bu ülkenin onurusunuz’



Libya’daki şehidimizin defnedilmesi sosyal medyada yer aldı. Bir gazeteci haber yaptı. Arkasından; Barış Terkoğlu, Hülya Kılınç, Barış Pehlivan, Murat Ağırel, Ferhat Çelik, Aydın Keser hapisteler. Buradan o gazeteci arkadaşlarıma sesleniyorum. Sizler bu ülkenin onurusunuz. Birilerine her türlü cefayı çektirirsiniz ama Burhan Kuzu’ya bir şey yapmaz. Çünkü o sarayın kuzusu. Telefon eder kaçakçıyı bırakın der, bırakırlar.



Fotoğraflar: Mustafa İstemi