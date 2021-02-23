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23.02.2021 - 15:27 | | AA

CHP Parti Meclisi cumartesi günü toplanacak

CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, 27 Şubat Cumartesi günü saat 11.00'de toplanacak.

CHP Parti Meclisi cumartesi günü toplanacak

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, video konferans yöntemiyle yapılacak PM toplantısı, Kılıçdaroğlu'nun sunumuyla başlayacak. Toplantıda, MYK raporu, hukuk devleti ve güçlendirilmiş parlamenter sistemin inşasına dair değerlendirmeler yapılacak. PM'de ayrıca Cumhur İttifakı'nın, sistemin sürekliliği için arayışlarına dair siyasi değerlendirmeler, PM üyelerinin halkın gündemiyle ilgili düşünceleri ile parti örgütündeki ve üye yapısındaki son durum görüşülecek.

Güncel siyasi gelişmelerin de gündeme geleceği PM'de, Kocaeli İl Disiplin Kurulu'nun ek süre talebi ile Parti Okulunda verilmesi planlanan eğitim içerikleri de ele alınacak. 

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin az oy aldığı illere ziyaretler yapacak. Kılıçdaroğlu, bu kapsamda ilk olarak perşembe günü Aksaray'a giderek, esnaf, çeşitli oda ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle görüşecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bu kapsamda Konya, Kayseri, Yozgat ve Osmaniye başta olmak üzere 20 civarında ilde, düzenlenecek çeşitli programlara katılacağı öğrenildi.

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