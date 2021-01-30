MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri CHP yönetimine manifesto
ABONE OL
30.01.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

CHP yönetimine manifesto

CHP Ulusal Birlik Kadro Hareketi adına Yürütme Kurulu yazılı açıklama yaptı.

CHP yönetimine manifesto

CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, eski Merkez Yönetim Kurulu üyesi Şahin Mengü, akademisyen Suay Karaman’ın yaptıkları ortak açıklamada özetle şunlar kaydedildi: “Kendisini ve partiyi ‘yeni’ olarak tanımlayan bugünkü yönetim CHP’yi tarihi misyonundan, ilkelerinden uzaklaştırmıştır. Siyasi arenada etkisizleşen yeni yönetimin bürokratları hedef almasının, parti ve siyaset kültürümüzde yeri yoktur. CHP, dış sorunları, tam bağımsızlığı kırmızı çizgisi olarak görmüştür. Yeni yönetime kadar milli güvenliğimizi ilgilendiren sorunlarda tavizci bir duruş sergilenmemiştir. Türkiye’nin ulusal birliğine dostça bakmayanlar, CHP’nin dostu olmamıştır, olmamalıdır.”

 

    Bartın'da kuru yük gemisinin batmadan önceki son anları kamerada!Bartın'ın İnkum açıklarında, kuru yük gemisinin batmadan önceki durumu, gemiden sağ olarak kurtarılan bir gemici tarafından görüntülendi. Görüntülerde geminin ön kısmının kırılması ve gemi personelini yardım çağrıları yer aldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Dehşeti anlattı! 'Önce kızın sonra sen ölürsün' dedi, ofisin arkasında tecavüz etti

    Dehşeti anlattı! 'Önce kızın sonra sen ölürsün' dedi, ofisin arkasında tecavüz etti

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 11 saati geçemez...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 11 saati geçemez...

    Üretici de tüketici de şikayetçi

    Üretici de tüketici de şikayetçi

    Kan donduran detay! Son mesajı attı, fotoğraf bile paylaştı...

    Kan donduran detay! Son mesajı attı, fotoğraf bile paylaştı...

    Sıradaki Haber