30.01.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
CHP yönetimine manifesto
CHP Ulusal Birlik Kadro Hareketi adına Yürütme Kurulu yazılı açıklama yaptı.
CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, eski Merkez Yönetim Kurulu üyesi Şahin Mengü, akademisyen Suay Karaman’ın yaptıkları ortak açıklamada özetle şunlar kaydedildi: “Kendisini ve partiyi ‘yeni’ olarak tanımlayan bugünkü yönetim CHP’yi tarihi misyonundan, ilkelerinden uzaklaştırmıştır. Siyasi arenada etkisizleşen yeni yönetimin bürokratları hedef almasının, parti ve siyaset kültürümüzde yeri yoktur. CHP, dış sorunları, tam bağımsızlığı kırmızı çizgisi olarak görmüştür. Yeni yönetime kadar milli güvenliğimizi ilgilendiren sorunlarda tavizci bir duruş sergilenmemiştir. Türkiye’nin ulusal birliğine dostça bakmayanlar, CHP’nin dostu olmamıştır, olmamalıdır.”
Bartın'da kuru yük gemisinin batmadan önceki son anları kamerada!Bartın'ın İnkum açıklarında, kuru yük gemisinin batmadan önceki durumu, gemiden sağ olarak kurtarılan bir gemici tarafından görüntülendi. Görüntülerde geminin ön kısmının kırılması ve gemi personelini yardım çağrıları yer aldı.