CHP yönetimine manifesto

CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, eski Merkez Yönetim Kurulu üyesi Şahin Mengü, akademisyen Suay Karaman’ın yaptıkları ortak açıklamada özetle şunlar kaydedildi: “Kendisini ve partiyi ‘yeni’ olarak tanımlayan bugünkü yönetim CHP’yi tarihi misyonundan, ilkelerinden uzaklaştırmıştır. Siyasi arenada etkisizleşen yeni yönetimin bürokratları hedef almasının, parti ve siyaset kültürümüzde yeri yoktur. CHP, dış sorunları, tam bağımsızlığı kırmızı çizgisi olarak görmüştür. Yeni yönetime kadar milli güvenliğimizi ilgilendiren sorunlarda tavizci bir duruş sergilenmemiştir. Türkiye’nin ulusal birliğine dostça bakmayanlar, CHP’nin dostu olmamıştır, olmamalıdır.”