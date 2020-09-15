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15.09.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘CHP’de Atatürk ile sorunu olan kimse olmaz’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin konuştu.

‘CHP’de Atatürk ile sorunu olan kimse olmaz’

CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle ilgili önceki gün olağanüstü toplandığını anımsatan Salıcı, “Biz, dış politikada; diyalogdan, barıştan ve diplomasiden yanayız. AKP, devlet politikası olması gereken dış politikamızı parti politikasına dönüştürdü” dedi. Salıcı, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun, “Atatürk yerine Mustafa Kemal demeyi tercih ettiği” şeklinde kamuoyuna yansıyan açıklamalarına ve bazı CHP’lilerin Kaftancıoğlu’na tepkilerine ilişkin soru üzerine, şunları söyledi: “Ortada bir Atatürk tartışması yok. İl başkanımız bir açıklama yaptı. Mustafa Kemal Atatürk CHP’nin kurucusu. Türkiye Cumhuriyeti’nin de kurucusu ve CHP’nin ebedi genel başkanı. CHP’de Atatürk ile sorunu olan, Atatürk düşmanlığı yapan, Atatürk tartışmaları içinde bulunan hiç kimse olmaz. Çünkü burası Atatürk’ün kurduğu partidir. Bizim esas tartışma konularımız, Türkiye’nin yoksulluğu, Doğu Akdeniz’deki Kıbrıs’taki çıkarlarımız, Türkiye’nin egemen güçler tarafından çevrelenme politikası ile karşı karşıya duruyor olması ve iktidarın basiretsiz politikaları sonucunda maalesef endişeliyiz ki Türkiye’yi siyasi taviz verme noktasına götürecek bir yola girmiş olmasıdır.” Salıcı Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan açıklamaları konusunda da, “Hadsiz bir açıklama. Daha önce de Biden açıklama yapmıştı. Yabancı ülkelerin devlet başkanları, kendi işlerine baksınlar” dedi.

 

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