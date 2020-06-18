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18.06.2020 - 07:00 | | ŞEVKET YAMAN Ankara

CHP’de ‘divan’ yarışı başlıyor

CHP milletvekilleri, TBMM Başkanlık Divanı’nda ve partinin Meclis organlarında görev alabilmek için seçim yarışına giriyor.

CHP’de ‘divan’ yarışı başlıyor
ŞEVKET YAMAN Ankara

Levent Gök’ün yeniden aday olmayacağını açıkladığı TBMM Başkanvekilliği koltuğu için İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün aday olması bekleniyor. CHP’nin üç TBMM Katip Üyesi de yeniden aynı göreve aday olmayacak ancak TBMM İdare Amiri Kadim Durmaz koltuğunu koruyabilmek için en az üç milletvekili arkadaşıyla yarışa girecek. Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü ve Burdur Milletvekili Mehmet Göker’in TBMM İdare Amiri olmak için seçime gireceği ifade ediliyor

CHP TBMM grubu, bugün hem partinin Meclis grup yönetimini hem de TBMM Başkanlık Divanı’nda CHP’ye düşen beş üyelik için seçim yapmak üzere toplanacak. Milletvekilleri, basına kapalı toplantıda, ilk olarak TBMM Grup Yönetim Kurulu’nun dokuz üyesi, Grup Disiplin Kurulu’nun yedi asıl ve iki yedek üyesi ile iki grup denetçisini belirlemek için sandığa gidecek. Toplantıda yapılacak seçimle ayrıca, görev süreleri 12 Temmuz’da dolacak olan Başkanlık Divanı’nda CHP’yi temsil edecek bir Meclis Başkanvekili, üç TBMM katip üyesi ve bir TBMM idare amiri de belirlenecek.

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