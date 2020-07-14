CHP’den Ayasofya kararına eleştiri

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Danıştay’ın Ayasofya konusunda aldığı kararı Cumhuriyet hukukunu yok sayarak Osmanlı hukukuna dayandırdığını savundu.

Öztrak, dün CHP MYK toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. Libya’da Türk askerinin bulunduğu havaalanının bombalandığını söyleyen Öztrak, “Bombalayan kim? Rusya mı, Mısır mı, Birleşik Arap Emirlikleri mi, yoksa başka bir devlet mi? Bilmiyoruz. Meclis’e Libya’da ne olup bittiği konusunda bilgi verilmiyor” dedi.

Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik, “15 Temmuz gecesine dair şüphe bulutlarını dağıtmalıdır. O gece kimlerle konuştuğunu, hangi pazarlıkları yaptığını kendisinin anlatması gerekir” açıklaması konusunda, şunları söyledi:

“Milletvekillerimize ‘darbeye karşı çıkın’, ‘Meclis’e gidin, ben de Ankara’ya geliyorum’ diyen genel başkanımıza, hangi yüzle hesap soruyorsun? O gün kimin nerede olduğunu, kiminle konuştuğunu gösteren kayıtları açıklayın. HTS kayıtlarını ortaya koyun. Gerçekler ortaya çıksın”

‘Atatürk’e hakaret’

Öztrak, Ayasofya’nın ibadete açılmasına ilişkin de şu açıklamalarda bulundu:

“Biz kendilerine söyledik. Ayasofya’yı cami mi yapmak istiyorsunuz? Yetki sizde. Mertçe, delikanlıca çıkın. Çıkarın bir kararname, olsun bitsin. Yapamadılar. Bir yandan, ‘1934’te yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararı iptal edilmesin’ diye Danıştay’a savunma verirken, diğer yandan, ‘Ayasofya dik duruşumuz sayesinde açıldı’ diye caka sattılar. Hadi oradan. Yapılanın adı siyasi riyakârlıktır, ikiyüzlülüktür. Ama bunun kadar önemli olan bir başka husus da, yetkinizi kullanmayıp, kendi atadığınız hâkimlerin arkasına saklanarak, bedelini milletimizin ödeyeceği bir hukuki garabete neden olmanızdır. Bu kararla; yıkılmış Osmanlı’nın hukukuna dayanarak, cumhuriyetin hukuku yok sayıldı. Yarın bir gün yok olmuş bu hukuka ve yok olup gitmiş padişah iradesine göre birileri hak iddia ederse, Osmanlı dönemindeki malını, mülkünü talep ederse ne olacak? Gazi, Ayasofya’yı bütün insanlık aleminin ortak mirası olarak müze yapmış. Bunu beğenmediniz mi? Yetkinizi kullanarak değiştirebilirdiniz. Ama siz yargının arkasına sığınmayı tercih ettiniz. Bununla da yetinmediniz, bu karara, ‘tarihe karşı ihanet’ diyerek, Atatürk’e hakaret ettiniz. Siz Atatürk’e sahip çıkmazsanız, densiz bir Yunan bakan da çıkar, ‘Atatürk’ün evini soykırım müzesi yapalım’ der. Bu haddini bilmez sözleri şiddetle kınıyoruz.”