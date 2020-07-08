CHP’den baro teklifine şerh

TBMM Adalet Komisyonu’nun CHP’li üyelerinin imzasıyla hazırlanan şerhte, teklifteki düzenlemelerin “iki ciddi sakıncası” ve “bir vahim sonucu” olacağı belirtilerek “Siyasal klientalizm” (kayırmacılık-himayecilik) tehlikesi, baroları üye devşirmek suretiyle güç kazanma yarışına sokacağından, kamu tüzel kişiliği statüsü zedeleneceği gibi, bu statünün, sendika ve dernek şeklinde farklı mesleki örgütlere dönüş riski bulunmaktadır” denildi.



Teklifin Anayasa’ya çok yönlü aykırı olduğu savunulan şerhte ayrıca “Çoklu baro uygulaması ile TBB’nin seçim yöntemini değiştiren maddelerin özünü oluşturduğu 28 maddelik kanun teklifi, hazırlayanlar ve altında imzası bulunanlar bakımından hukukun katledilmesidir” ifadesine yer verildi.