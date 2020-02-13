CHP’den Erdoğan’a tepki: Savaş ilanının yeri parti grubu değildir

Milliyet’e konuşan Emre, Erdoğan’ın, partisinin Meclis grubu toplantısındaki açıklamalarına ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı: “İktidarın, öncelikli olarak Suriye’deki askerlerimizin güvenliğini sağlama zorunluluğu var. Biz iktidarın Suriye politikasını öteden beri eleştiriyoruz. ‘Türkiye’nin artık kurumsal işleyişi devreye sokarak, ortak aklı işleterek, kişiye dayalı politika belirleme yaklaşımını terk etmesi lazım’ diyoruz. Şimdi gelinen aşamada Erdoğan ve yönetimi şapkayı önüne alıp düşünmeli. Türkiye, İdlib’deki gözlem noktalarını harp etmek için oluşturmadı. Ama Erdoğan başka bir şey söylüyor. Türkiye’nin Suriye’deki önceliği nedir? Bunu kimse bilmiyor. Çünkü böyle bir politika yok.”



‘Destekleyemeyiz’



İdlib’deki genel durum konusunda Meclis’in bilgilendirilmesi için genel görüşme talep ettiklerini ancak AK Parti ve MHP oylarıyla bunun reddedildiğini söyleyen Emre, “Bu dehşet verici. Şimdi Erdoğan bizi bilgilendirmeden, bu söylemlerini nasıl destekleyeceğiz? Hedefler nedir? Bizi bilgilendirmesi lazım. Bunu gözü kapalı desteklemek mümkün değil. Erdoğan, savaş ilanı yaptığı konuşmasını AK Parti grubunda yapıyor. Savaş ilanı yapmanın yeri AK Parti grubu değildir. Bu ülkeyi temsil eden organ TBMM’dir.”