CHP’den ‘hayırsever’ formül

Milliyet, CHP’nin, belediye başkanlığı ya da milletvekili bulunmayan, ağırlıklı Doğu ve Güneydoğu illerinden gelen “yardım” talepleri için kaynak arayışını 17 Nisan’da gündeme getirmişti. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, çoğunlukla il ve ilçe başkanlıkları üzerinden gelen ancak doğrudan Genel Merkez’e, hatta kendisine de iletilen yardım taleplerinin karşılanması için kurmaylarına talimat vermişti. Edinilen bilgilere göre, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un koordinasyonunda yürüyen çalışmalar sonucu, gerekli maddi kaynak büyük ölçüde bulundu. Çok sayıda hayırsever iş insanının, ihtiyaç sahibi vatandaşların talepleri için başlatılan parti çalışmasına destek olduğu öğrenildi. İmkanı olan bazı CHP’li belediyeler ile parti örgütü temsilcilerinin de yardımda bulunduğu bildirildi.

21 bin gıda paketi

Ramazan ayına yetiştirilmesi için yoğun mesai harcanan çalışma kapsamında, ilk etapta 21 bin gıda paketi hazırlandı. Hazırlanan paketler, geçen hafta, 55 ildeki 21 bin ihtiyaç sahibi aileye gönderildi. Hazırlanan ilk grup gıda paketlerinin toplam maliyetinin bir milyon TL’yi bulduğu bildirildi. Bu çalışmaya ilişkin rapor, Kılıçdaroğlu’na da sunuldu. Edinilen bilgilere göre CHP’nin yardım çalışması önümüzdeki haftalarda da devam edecek. Bu hafta da en az 20 bin gıda paketinin daha hazırlanarak yardım talep eden ailelere ulaştırılması planlanıyor.

Torun, Milliyet’e yaptığı açıklamada, son dönemde çok fazla yardım talebi aldıklarını ve bunları karşılayabilmek için mesai harcadıklarını anlattı. Ramazanla birlikte çalışmaları yoğunlaştırdıklarını, ellerinden geldiğince talepleri karşılamaya çalıştıklarını belirten Torun şöyle devam etti:

‘Çok talep var’

“Hayırsever insanlarımızın katkılarını da yönlendiriyoruz. İktidar maalesef, belediyelerimizin tamamen yardım amaçlı faaliyetlerini engellemeye çalışıyor. Bunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Ama belediyelerimiz engellense de biz elimizden geldiğince ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz.”