CHP’den İsrail’in ‘ilhak’ planına tepki

İsrail’in, işgal altındaki Batı Şeria’nın bazı bölümlerini ilhak etme sürecini 1 Temmuz’da hayata geçirme planını açıkladığını anımsatan Çeviköz, “Her ne kadar ilhak edilecek bölgelerin genişliği konusunda bir netlik olmasa ve sembolik ilhak seçeneği düşünülse de Trump ve Netanyahu tarafından ‘Yüzyılın Planı’ nitelemesiyle, Filistin yönetimi dışlanarak açıklanan ‘Orta Doğu Barış Planı’nın Batı Şeria’nın ilhakıyla ilerletileceği anlaşılmaktadır” ifadelerini kullandı.

İsrail’in uluslararası hukuku ihlal eden söz konusu planının, barış girişimlerine tamir edilmesi imkansız bir darbe vuracağını kaydeden Çeviköz, şöyle dedi: “Bu plan, yıllardır savaşlar ve ekonomik sefalet içinde kıvranan Orta Doğu’da yeni bir radikalleşme dalgasının kapılarını aralayacak, bölgesel ve küresel ölçeklerde büyük gerginliklere neden olacaktır. İlhak planına karşı çıkıyor, Filistin meselesinin iki devletli, adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulması yönündeki çabalara desteğimizi yineliyoruz.”