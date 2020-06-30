MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri CHP’den İsrail’in ‘ilhak’ planına tepki
ABONE OL
30.06.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

CHP’den İsrail’in ‘ilhak’ planına tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, yaptığı yazılı açıklamada İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak planını değerlendirdi.

CHP’den İsrail’in ‘ilhak’ planına tepki

İsrail’in, işgal altındaki Batı Şeria’nın bazı bölümlerini ilhak etme sürecini 1 Temmuz’da hayata geçirme planını açıkladığını anımsatan Çeviköz, “Her ne kadar ilhak edilecek bölgelerin genişliği konusunda bir netlik olmasa ve sembolik ilhak seçeneği düşünülse de Trump ve Netanyahu tarafından ‘Yüzyılın Planı’ nitelemesiyle, Filistin yönetimi dışlanarak açıklanan ‘Orta Doğu Barış Planı’nın Batı Şeria’nın ilhakıyla ilerletileceği anlaşılmaktadır” ifadelerini kullandı.

İsrail’in uluslararası hukuku ihlal eden söz konusu planının, barış girişimlerine tamir edilmesi imkansız bir darbe vuracağını kaydeden Çeviköz, şöyle dedi: “Bu plan, yıllardır savaşlar ve ekonomik sefalet içinde kıvranan Orta Doğu’da yeni bir radikalleşme dalgasının kapılarını aralayacak, bölgesel ve küresel ölçeklerde büyük gerginliklere neden olacaktır. İlhak planına karşı çıkıyor, Filistin meselesinin iki devletli, adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulması yönündeki çabalara desteğimizi yineliyoruz.”

Caddebostan Sahili'nde maske denetimiHavaların ısınmasıyla birlikte Caddebostan Sahili'ndeki yoğunluk sürüyor. Polis ekiplerinin sahil yolunda gezintiye çıkan vatandaşlara maske denetimi devam ediyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Parkinson’un sırlarının peşinde

Parkinson’un sırlarının peşinde

Milyonlar bekliyordu! Ödemeler başladı...

Milyonlar bekliyordu! Ödemeler başladı...

Kredi çekecekler dikkat! İşte notunuzu yükseltmenin yolu

Kredi çekecekler dikkat! İşte notunuzu yükseltmenin yolu

Tümördeki mutasyon önceden öğrenilecek

Tümördeki mutasyon önceden öğrenilecek

Sıradaki Haber