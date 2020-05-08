CHP’den sağlık çalışanları için kanun teklifi: Koronadan ölen şehit sayılsın

CHP Grup başkanvekilleri; Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç’un imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan dört maddelik kanun teklifi, Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da değişiklik öngörüyor. Teklifin gerekçesinde mücadele sürecinde sağlık çalışanlarının ağır şartlarda çalıştıklarına dikkat çekilerek, “TBMM’ye düşen sağlık çalışanlarının onurlu mücadelelerinin hak ettikleri değeri görmesi için bu yasal düzenlemeyi bir an önce hayata geçirmek olmalıdır” denildi.