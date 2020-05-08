08.05.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
CHP’den sağlık çalışanları için kanun teklifi: Koronadan ölen şehit sayılsın
CHP, koronavirüs salgını ile mücadele sırasında, hastalığa yakalanarak hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının, “görev şehidi” sayılmasını teklif etti. Teklifle nakdi tazminat ve aylık bağlanacaklara koronavirüs ile mücadele ederken hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının da eklenmesi öngörülüyor.
CHP Grup başkanvekilleri; Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç’un imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan dört maddelik kanun teklifi, Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da değişiklik öngörüyor. Teklifin gerekçesinde mücadele sürecinde sağlık çalışanlarının ağır şartlarda çalıştıklarına dikkat çekilerek, “TBMM’ye düşen sağlık çalışanlarının onurlu mücadelelerinin hak ettikleri değeri görmesi için bu yasal düzenlemeyi bir an önce hayata geçirmek olmalıdır” denildi.