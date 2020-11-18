CHP’li Altay: Papuç bırakmayacağız

TBMM Genel Kurulu’nda Azerbaycan’a asker gönderme tezkeresi görüşmeleri öncesinde CHP’li Altay söz alarak Çakıcı’nın Kılıçdaroğlu’nu tehdit eden mektubunu gündeme getirdi. Altay şunları kaydetti:

“Siyaset tarihimizde belki bir ilk yaşıyoruz. Sayın Genel Başkanımızın bugün(dün) grup toplantısında Sayın Erdoğan’ı ve Sayın Bahçeli’yi eleştiren konuşmasından sonra, adı yeraltı dünyasında suç örgütü yönetmekle anılan bir zat, kamuoyuna açık bir mektupla Sayın Genel Başkanımızı ölümle tehdit etmiş ve çok ağır hakarette bulunmuştur. Aynı mektupta Sayın Erdoğan’a ve Sayın Bahçeli’ye de övgüler düzmüştür. Konuyu yüce Genel Kurul’un ve aziz milletimizin takdirine sunarken herkesin bilmesini isterim ki Cumhuriyet Halk Partisi kabadayılara pabuç bırakacak bir parti değildir.”