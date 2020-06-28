CHP’li Altay’dan Gökçek’e dava

Altay’ın, TBMM Dışişleri Komisyonu toplantısında, “CHP, İYİ Parti, HDP, Libya ile yapılan anlaşmaya ret oyu verdik. Erdoğan, Libya’da petrolün peşinde, buna izin vermeyiz” şeklinde değerlendirmelerde bulunduğu iddiası bazı internet sitelerinde yer almıştı. Ancak Altay bu iddiaları yalanlayarak, böyle bir açıklama yapmadığının TBMM tutanaklarından tespit edilebileceği belirtmişti.

‘Ağır iftira, hakaret’

Altay iddiaları, “karalama ve iftira atma çabası” olarak nitelemişti. Edinilen bilgilere göre Altay, söz konusu iddiaları sosyal medya platformu Twitter’daki hesabından paylaşan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında tazminat davası açtı. Altay’ın dava dilekçesinde, Gökçek’in, “Engin Altay, Erdoğan’ın Libya petrollerinin peşinde olduğunu belirtip, ‘buna izin vermeyiz’ dedi. Ya Engin Altay, sen ABD’li misin, Alman mısın, Suriyeli misin, Iraklı mısın, Yunanlı mısın, Eset’ci misin Fetocu musun nesin açıklasana?” şeklinde paylaşımda bulunduğu belirtildi. Söz konusu ifadelerin ağır iftira ve hakaret içerdiği belirtilen dilekçede, “Davalının bu gerçek dışı beyanlarının sosyal, yazılı ve görsel medyada yayılması nedeniyle müvekkilin uğradığı zarar son derce ağırlaşmıştır. Bu sebeplerle iş bu davayı açmak yasal zorunluluk olmuştur” denildi. Dilekçede, Altay’ın kişilik haklarına saldırı yapıldığı gerekçesiyle 30 bin lira tazminat talep edildi.

Altay ayrıca, gazeteci İbrahim Karagül hakkında da yine aynı konudaki sosyal medya paylaşımları nedeniyle dava açarak 20 bin lira tazminat talep etti.