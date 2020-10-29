CHP’li Altay’dan “milli bayram” açıklaması: Cumhuriyet’i idrak edememenin zafiyeti

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, iktidarın, salgın tedbirleri konusunda sadece milli bayramlarda yüksek refleks gösterdiğini savunarak, “Bunu da Cumhuriyet sevgisinin yoksunluğu, Cumhuriyet’i gereği gibi idrak edememenin zafiyeti olarak görüyoruz” dedi. Altay, dün TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, “AK Parti içinde ve üst yönetiminde cumhuriyetin icaplarına uymaktan imtina eden ve içselleştirmeyen, Cumhuriyet’e şaşı bakan insanlar var” dedi. Bugün tüm CHP il ve ilçe başkanlarının Atatürk anıtına çelenk koyarak, minnet ve şükranlarını dile getirmek için meydanlarda olacaklarını söyleyen Altay, valilere ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya şöyle seslendi: “Cumhuriyet’le didişmeyin. Cumhuriyet Bayramı’nda aklınıza gelen Kovid-19 ile mücadele konusunda, daha evvelden yapmanız gereken bir sürü işi layıkıyla yapın.”



Genelgeyi yırttı



Altay, Sağlık Bakanlığı’nın sağlık çalışanlarına yönelik son genelgesini ‘ucube’ olarak nitelendirerek, “Anayasa’nın 18. maddesi kimsenin zorla çalıştırılamayacağına hükmediyor. Sayın Bakan böyle bir dayatma yapmak yerine, atama bekleyen sağlık çalışanlarını sisteme dahil etse, ne sağlık çalışanlarının gururu incinir, morali bozulurdu ne de Kovid-19 ile mücadele eden hastalar doktorsuz, hemşiresiz, hasta bakıcısız kalırdı” dedi. Dolar kurunun, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi döneminde arttığını belirten Altay, “Bu artış her şeye zamdır, borcun katlanmasıdır, icradır, iflastır, ödenemeyen faturadır ve açlıktır” dedi. Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, eşi Emine Erdoğan hakkındaki sözleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na verdiği yanıtın anımsatılması üzerine, “Sayın Genel Başkanımızın Sayın Hanımefendi’ye yönelik bir ithamı söz konusu değildir. Fransa’ya bir boykot yapılacaksa Cumhurbaşkanı’nın yakın çevresinden başlaması gerektiğinin altını çizmekten ibarettir” diye konuştu. Altay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün, Kılıçdaroğlu’na yanıtını değerlendirirken de “Adalet Bakanı işini yapsın, polemik yapmasın. HSK Başkanı sıfatıyla Anayasa’yı çiğneyen hakimler hakkında soruşturma açmak onun en temel vazifesidir” dedi.