CHP’li Erkek: Mafya düzenini bitireceğiz

TBMM’de bin 190 fezlekenin beklediğini belirten Erkek, “TBMM’de görev yapan milletvekilleri birer suç makinesi olmadığına göre sistemde bir sorun var demek. Bu sistemde hukuk reformu yapmak maalesef mümkün değil. İktidar şikâyet etme yeri değildir. İktidar ağlama yeri de değildir. Eğer samimi iseniz adım atın ama doğru adımlar atın. Çünkü adalet eylem meselesidir” dedi.

Erkek, Çakıcı’nın tehdidi ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarının hatırlatılması üzerine de şunları söyledi: “Alaattin Çakıcı’nın muhatabı Sayın Bahçeli’dir, Sayın Erdoğan’dır, Sayın Soylu’dur. İnfaz düzenlemesi adı altında özel af çıkarttılar ve bu kişiler de artık herhalde Cumhur İttifakı’nın, koalisyonun bir diğer ortağı haline geldi. Bir siyasi parti genel başkanına bir tehdit yönetiliyorsa, siyasetin önüne ciddi engeller konmaya çalışılıyorsa ki konamaz, burada Türkiye’yi yöneten özellikle yürütmenin başındaki Sayın Erdoğan’ın da ne diyeceği çok önemli. Onlar yapamazlar ama biz mafya düzenini bitireceğiz.”