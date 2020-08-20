CHP’li kadınlardan Anıtkabir ziyareti

Nazlıaka ve beraberindekiler, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine geldi. Nazlıaka’nın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Misakımilli Kulesi’ne geçerek Anıtkabir özel defterini imzalayan Nazlıaka, deftere şunları yazdı: “Aziz Atam, ‘İki büyük eserin var: Biri Cumhuriyet, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi’ sözünüzden aldığımız güçle eserlerinizin daimi kurucuları olarak huzurlarınızdayız. Devrimlerinizin yılmaz savunucuları olarak hedef gösterdiğiniz uygarlık mücadelesinin en ön cephelerinde, kadın ve erkeği eşit bir Türkiye idealiyle laik, sosyal bir hukuk devleti olmak için mücadelemizi sürdürüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak sizi sevgi, saygı ve minnetle anıyor, ‘Yaşasın laik, eşitlikçi, tam bağımsız Türkiye’ diyoruz.”



Heyet, daha sonra İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün kabrinin bulunduğu alana geçti. Nazlıaka’nın kabre çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.



Kadın Kolları’nı kabul etti



CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka ve beraberindeki Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerini kabul etti. Kılıçdaroğlu, İstanbul Sözleşmesi’nin desteklenmesi gerektiğini söyledi.



