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11.08.2020 - 11:51 | | DHA

CHP'li Muharrem İnce: Ankara'ya gidiyorum, perşembe açıklama yapacağım

Yeni parti kurma iddialarıyla gündemde olan CHP’li Muharrem İnce, Ankara'ya gitmek üzere yola çıktı. İnce, "Ankara'ya gidiyorum, perşembe sabahı açıklama yapacağım" dedi.

CHP'li Muharrem İnce: Ankara'ya gidiyorum, perşembe açıklama yapacağım

Parti kuracağı yönündeki iddialarla gündeme gelen Muharrem İnce, Ankara'ya doğru yola çıktı. İnce, yaşadığı Yalova’nın Elmalık köyünden yola çıkarken Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu.

İnce, 'Yolculuk nereye' diye soran DHA muhabirine, "Ankara'ya gidiyorum. Perşembe sabahı açıklama yapacağım. Perşembeye kadar bekleyin. Şimdi yola çıkıyorum" dedi.

 

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