CHP’li Torun’dan, ‘Menemen’ tepkisi: Direnmezsek bu yol olur

Torun, Menemen Belediye Başkanvekilliği seçimini Milliyet’e değerlendirdi.

‘Başvurumuz olacak’

Başkanvekilinin kura çekimiyle AK Parti’nin adayı Aydın Pehlivan olarak belirlenmesine tepki gösteren Torun, sürecin iptaliyle ilgili başvurularının olacağını belirterek, şunları söyledi: “Burada bir haksızlık var. Eğer bu haksızlığa direnmezsek bu yol olur yani burada sonuçta işlemin tamamı iptal edilmeli, seçim tekrarlanmalı. Yoksa bir parçası alınarak ‘burası kusurlu oldu’ deyip sadece kurayı iptal etmek doğru değil. O hukuki süreç devam ediyor. Zaten bir hukuksuzluk da mahkeme kararı olmadan Vali’nin böyle bir karar alması. Bu bir ara karar. Yürütmeyi durdurma kararı ara bir karar daha esastan karar verilmemiş, Vali tutuyor diyor ki ‘siz şöyle yapacaksınız’. Bu hukuksuzluğun neresini, hangi kısmını anlatalım?

Tekrar bu sürecin iptaliyle ilgili başvurumuz olacak. Maalesef tuz koktu. Üzülerek söylüyorum, en güvenilir kurumken yargı kurumları güven endekslerinde ilk üç sırada çıkarken bugün artık en son sırada çıkıyor. Adaletin olmadığı, hukukun olmadığı bir yerde hiçbir şey olmaz, ne demokrasi olur, ne insan hakkı olur, ne ekonomi olur, ne geçim olur, ne seçim olur. Hiçbir şey olmaz.”

Ne olmuştu?





Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un “zimmet ve irtikap” suçlarından hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Meclisi’ndeki oylamada 4. turda da sonuç alınamayınca yapılan kura çekiminde Belediye Başkan Vekilliği görevine CHP adayı Deniz Karakurt getirildi. AK Parti’nin adayı Pehlivan’ın seçimde cam kavanoz içinde yapılan kura çekiminin usule aykırı olduğu gerekçesiyle yaptığı başvuru üzerine İzmir 2. İdare Mahkemesi usule aykırı olduğu gerekçesiyle kura çekiminin yürütmesini durdurdu. CHP’lilerin yürütmenin durdurulması kararına karşı yaptığı itiraz ise reddedildi. Kura çekiminin ikinci kez yapılamamasının ardından İzmir Valiliği sürecin tamamlanması için Başkanvekili olarak İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan’ı görevlendirdi. Doğan’ın başkanlığında önceki gün olağanüstü toplanan Belediye Meclis’inde, AK Parti’nin adayı Pehlivan ve CHP’nin adayı Karakurt’un isimlerinin yazılı olduğu kağıtlar katlanarak siyah bez bir torbaya konularak yapılan kura çekimi sonucunda Başkanvekili olarak Pehlivan belirlendi.