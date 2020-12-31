CHP’li vekiller yollara düşecek

Bu çerçevede CHP’li vekiller yeni yılda sahada, başta genç seçmenler olmak üzere vatandaşla yüz yüze iletişimde olacak. Vekiller CHP iktidarında yapılacakları, sorunlara yönelik çözüm önerilerini detaylı anlatacak, “Umutsuzluğa kapılmayın, her sorunun bir çözümü vardır. CHP iktidarında çözüm böyle olacak” diyecek. Parti yönetimince hazırlanan, “Haftalık Bilgilendirme Raporu”nda ise, 2020’nin son günleri ve yeni yıla ilişkin CHP’li vekillere çeşitli tavsiyelerde bulunuldu. Rapor ile vekillere, “Eleştirel söylemlerimizi, projelerimizle desteklemeliyiz. Yanlışı gösterip, doğruyu anlatmalı, bunun adresinin de CHP iktidarı olduğu vurgusunu yapmalıyız” mesajı verildi.



‘Polemiğe girmeyin’



CHP’li vekillere, “Her açıklamaya, herkese ve her soruya cevap verilmemeli. Düşük seviyeli söylemlerle ilgili sorular muhatap alınmamalı. Muhatap almamak çoğu zaman en güzel cevaptır. Muhatap almadığımız ya da o seviyeye inmeyeceğimiz dile getirilmeli. Zira o tarz söylemlerde bulunan insanların amaçları bizleri o polemiğe sokmaktır, amaçlarına ulaştırmamak için verilecek tek cevap ‘muhatap almıyoruz’ olmalıdır” uyarısında da bulunuldu.



