MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri CHP’li vekiller yollara düşecek
ABONE OL
31.12.2020 - 07:00 | | MEHTAP GÖKDEMİR Ankara

CHP’li vekiller yollara düşecek

Örgütlerine olası bir “erken seçim” için alarm veren CHP’de milletvekilleri yeni yılda yollara düşecek ve il il dolaşacak. “Her yıl 1 milyon yeni genç seçmenin sandığa gideceğini” belirten CHP’li kurmaylar, genç seçmene ulaşmak için harekete geçti.

CHP’li vekiller yollara düşecek
MEHTAP GÖKDEMİR Ankara

Bu çerçevede CHP’li vekiller yeni yılda sahada, başta genç seçmenler olmak üzere vatandaşla yüz yüze iletişimde olacak. Vekiller CHP iktidarında yapılacakları, sorunlara yönelik çözüm önerilerini detaylı anlatacak, “Umutsuzluğa kapılmayın, her sorunun bir çözümü vardır. CHP iktidarında çözüm böyle olacak” diyecek. Parti yönetimince hazırlanan, “Haftalık Bilgilendirme Raporu”nda ise, 2020’nin son günleri ve yeni yıla ilişkin CHP’li vekillere çeşitli tavsiyelerde bulunuldu. Rapor ile vekillere, “Eleştirel söylemlerimizi, projelerimizle desteklemeliyiz. Yanlışı gösterip, doğruyu anlatmalı, bunun adresinin de CHP iktidarı olduğu vurgusunu yapmalıyız” mesajı verildi.

‘Polemiğe girmeyin’

CHP’li vekillere, “Her açıklamaya, herkese ve her soruya cevap verilmemeli. Düşük seviyeli söylemlerle ilgili sorular muhatap alınmamalı. Muhatap almamak çoğu zaman en güzel cevaptır. Muhatap almadığımız ya da o seviyeye inmeyeceğimiz dile getirilmeli. Zira o tarz söylemlerde bulunan insanların amaçları bizleri o polemiğe sokmaktır, amaçlarına ulaştırmamak için verilecek tek cevap ‘muhatap almıyoruz’ olmalıdır” uyarısında da bulunuldu.

Pelet fabrikasında korkutan yangınMuğla’nın Bodrum ilçesinden Pelet fabrikası, marangozhane ve talaş sıkıştırma atölyesinde çıkan yangın tüm iş yerini küle çevirdi. Alev topuna dönen işletmeyi söndürmek için iş makinaları, itfaiye ekipleri seferber oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Aylin Sözer cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı! Saat 08.50, adım adım dehşet...

Son dakika... Aylin Sözer cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı! Saat 08.50, adım adım dehşet...

Sağlık Bakanlığı 81 ile yazı yolladı! Listeler istendi...

Sağlık Bakanlığı 81 ile yazı yolladı! Listeler istendi...

Çin aşısı kime, nasıl uygulanacak?

Çin aşısı kime, nasıl uygulanacak?

Yeni yıl mesajları ile 2021 Yılbaşını kutlayın! Resimli, anlamlı, sevgiliye, kurumsal, komik, arkadaşa, İngilizce ve dini yılbaşı mesajları burada!

Yeni yıl mesajları ile 2021 Yılbaşını kutlayın! Resimli, anlamlı, sevgiliye, kurumsal, komik, arkadaşa, İngilizce ve dini yılbaşı mesajları burada!

Sıradaki Haber