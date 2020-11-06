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06.11.2020 - 07:00 | | MEHTAP GÖKDEMİR Ankara

CHP’nin hedefi AK Parti ‘kale’leri

CHP’nin Örgütten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, partisinin milletvekili çıkaramadığı Aksaray, Bayburt, Çankırı, Düzce, Gümüşhane, Isparta, Rize il başkanlarını Ankara’ya davet ederek “Daha çok çalışmalıyız” talimatı verdi

CHP’nin hedefi AK Parti ‘kale’leri
MEHTAP GÖKDEMİR Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her fırsatta erken seçim çağrısını yinelerken, AK Parti’nin “kale”leri olarak nitelendirilen iller için başlatılan çalışma kapsamında, partinin milletvekili çıkaramadığı bu illerin il başkanları Ankara’ya çağırıldı.
Örgütten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın daveti üzerine Aksaray, Bayburt, Çankırı, Düzce, Gümüşhane, Isparta, Rize il başkanları Ankara’ya geldi.

Çankırı İl Başkanı’nın ise sağlık sorunu nedeniyle toplantıya katılamadığı öğrenildi. Salıcı, daha önce de Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde görevli 22 il başkanı ile toplantı yapmıştı.

CHP yönetimi, il başkanlarıyla yapılan toplantılarda örgütlenmenin, “hız” ve “kapasitesini” artırmayı hedefliyor. Bu toplantılar, “iktidar yürüyüşü” olarak nitelendiriliyor.

Örgüte talimat

Edinilen bilgiye göre, Salıcı, toplantıda il başkanlarına, “31 Mart yerel seçimlerinde 11 büyükşehir belediyesini kazanan partimizin oylarını gerçek potansiyeline çıkarmak için daha çok çalışmalıyız. Amacımız oylarımızın düşük olduğu yerlerde oylarımızı artırmak, milletvekili olmayan illerimizden TBMM’ye milletvekili göndermek, milletvekili olan illerimizden de daha fazla milletvekili çıkarmak. Bugün bir araya geldiğimiz 7 ilde oy oranımız düşük ve milletvekilimiz yok. Buralarda siyasi çalışmalarımızı artırmak gerekiyor” mesajını verdi.

“Türkiye’nin istikrarı için seçime ihtiyaç var” ifadesini kullanan Salıcı’nın, “Vatandaşın geçim sıkıntısını gidermek, vatandaşın geçimini sağlamak için seçime ihtiyaç var. Artık Türkiye’nin CHP iktidarına ihtiyacı var” dediği öğrenildi.

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