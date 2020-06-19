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19.06.2020 - 07:00 | | SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

‘Çirkin’ gerginliği

Libya’da savaş sürerken, Akdeniz’de de sular durulmuyor.

‘Çirkin’ gerginliği
SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

 

10 Haziran’da TSK koruması altında Türkiye’den Libya’ya giden “Çirkin” isimli kargo gemisi “İrini Operasyonu” gerekçe gösterilerek Yunan fırkateyni tarafından durdurulmak istenmiş, Türk savaş gemilerinin devreye girmesi ile Yunan gemisi geri adım atmıştı. Çirkin gemisi bu müdahalenin ardından Libya’ya seyir halindeyken bu kez Fransa’ya ait savaş gemilerince durdurulmak istendi. Fransız yetkililer, Libya’ya silah taşıdığından şüphelenilen kargo gemisinin “Courbet” adlı Fransız fırkateyni tarafından denetlenmek istendiğini ancak gemiye eşlik eden Türk savaş gemilerinin, Fransız savaş gemisine üç kez radar kilidi attığını ve füze angajmanına hazırlandığını iddia etti. Bunun üzerine Fransız gemilerinin geri çekildiği belirtildi.

Türk askeri yetkililer ise “Türk donanmasının NATO misyonu yürüten bir Fransız gemisini taciz ettiği” iddiasının tamamen gerçek dışı olduğunu, NATO görevindeki Fransız gemisine talebi üzerine Türk donanması tarafından yakıt ikmali dahi yapıldığını bildirdi.

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