‘Çoklu baro’da gerginlik sürdü

TBMM Adalet Komisyonu’nda, AK Parti ve MHP milletvekillerince hazırlanan Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Görüşmeler sırasında CHP’li Rafet Zeybek, baroların parçalanıp, yönetimi ele geçirilerek yürütmenin denetimi altına sokulmak istendiğini söyledi. Teklifin demokratik bir ülke ile de bağdaşmadığını savunan Zeybek, “Baroları bölme teklifine onay veren arkadaşlarımız, tarihe kamu tüzel kişiliklerini bozanlar olacak geçecektir” diye konuştu.

CHP’li Süleyman Bülbül de baro düzenlemesiyle etnik, mezhepsel, iktidara yakın farklı yapılarda baroların kurulacağını bunun adil yargılanma hakkını ihlal edeceğini söyledi. Teklifin yasalaşması halinde özelleşmiş, çoklu baroların, üyeleri hakkında disiplin sürecini gereği gibi yürütmeyeceği için süreç içerisinde tüm avukatların disiplin bakımından Adalet Bakanlığı’na bağlanacağını savunan Bülbül, “Disiplin ve denetleme yönünden Adalet Bakanlığı’na bağlanma yolu teklifle açılacak. Yargının diğer unsurları gibi savunmanın bağımsızlığı da ortadan kalkacak” ifadesini kullandı. HDP’li Züleyha Gülüm ise düzenlemenin topluma hiçbir yarar getirmeyeceği savunarak, “Düzenleme çok daha kutuplaşmış avukatlık getirecek. Avukatlar arasındaki dayanışma mekanizması yerine, rekabet ilişkisi gelecek” dedi.



CHP’nin önerisine ret



Görüşmeler sürerken CHP Grubu, teklifin alt komisyonda görüşülmesine ilişkin önerge verdi. Önerge üzerinde konuşan CHP’li Zeynel Emre, baro başkanlarının görüş ve önerilerinin alınması için alt komisyonda teklifin görüşülmesinin daha yararlığı olacağını söyledi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, teklifin tümü üzerinde baroların görüş söyleyememiş olmasının ve barolar birliği temsilcinin söz hakkını geneli üzerinde kullanmamış olmasını kabul edilebilir bulmadıklarını ifade etti. Yapılan oylamada öneri kabul edilmedi. Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelerine geçilmesi kabul edildi.



Führer tartışması

Komisyonda CHP’li Zeynel Emre söz alarak ilgili düzenlemeyi eleştirdi. Bu sırada Komisyon Başkanvekili Yılmaz Tunç, Emre’nin sözlerinin uzadığını söyleyip konuşmasını bitirmesini isteyince Emre, “Zülfü yare dokundum herhalde. İsmet Paşa’nın bu gazi mecliste bir sözü vardır: ‘Suçluların telaşı içindesiniz’ diye” dedi. Tunç “İsmet Paşa ile führer arasındaki irtibatı da biliyoruz” deyince tartışma çıktı. Emre, “Atatürk’ün meclisinde kimse İsmet Paşa’ya führer diyemez” diye bağırırken CHP sıralarından, “Özür dileyin, haddinizi bilin” sesleri yükseldi. AK Partili vekiller CHP sıralarına doğru yürüdü. Tunç, “Sayın Emre’yi süre konusunda uyardığımda başkana karşı ‘Zülfü yare mi dokunduk?’ dedi. Diktatör imalarıyla konuşmasını sürdürdü. Hitler’den bahsetti. Ben de gayri ihtiyari Führer ile İnönü arasında mektuplaşma var dedim. İnönü diktatör demedim” dedi.



‘İstisna söz konusu değil’



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dün Meclis Başkanlığı için aday gösterilmesine ilişkin dilekçeyi TBMM Başkanlığı sundu. Ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şentop, barolara yönelik kanun teklifine ilişkin bazı tartışmalar yaşandığını ancak ortada olağanüstü bir tablo olmadığını söyledi. Bazı baro başkanlarının Meclis Çankaya kapısındaki bekleyişlerine de değinen Şentop, salgın dolayısıyla uzun süredir Meclis’e giriş yasağı uyguladıklarına ve bu yasağın en son 5 idare amirinin kararıyla 31 Temmuz’a kadar uzatıldığını belirtti. Şentop, “Kararı tekrar okudum. Baktım, baro başkanları için de bir başkası için de bir istisna söz konusu değil” dedi.